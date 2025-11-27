onedio
Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge ile Toz Gider, Konfor Kalır

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
27.11.2025 - 12:37

Soğuyan havalarla birlikte yeniden evlerimize çekiliyoruz; pencereden süzülen gri ışık, dizlerine çektiğin sıcak battaniye, mutfaktan gelen taze kahve kokusu… Her şey sakinleşirken bir tek evin düzeni yerinde durmuyor. Yoğun iş temposu, çocukların koşturmacası, kedinin köşelere sakladığı tüyler derken detaylı temizliği bir türlü “şimdi” diyemiyoruz.

İşte tam o anda, evin ritmini seninle birlikte yakalayan biri devreye girer: Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge. Gücüyle ve akıllı teknolojisiyle günlük yaşamın koşuşturmacasını hafifletip evini yeniden nefes alır hale getirir.

Derinlemesine Temizlik, Güçlü Performans

Z30’un TurboMotor™ teknolojisi, 310 AW’lık etkileyici emiş gücüyle gözle görünmeyen tozları, saçları ve inatçı kirleri bile yerinden söküp alır. Halı, parke, koltuk arası ya da köşeler, Z30 her yüzeyde aynı derin temizlik hissini verir..

Bir de Akıllı Kir Algılama teknolojisi devreye girer ki; zemindeki kir yoğunluğunu ölçüp emiş gücünü kendi ayarlar. Size sadece yön vermek kalır. Z30, sanki evin düzenini içgüdüsel olarak bilen bir yardımcı gibi davranır..

Hijyen, Konfor ve Kesintisiz Güç

Uzun temizlik maratonları artık geçmişte kaldı. Eco modda 90 dakikalık çalışma süresi, tek şarjla evin her köşesini tertemiz yapmanıza yardım eder. Kompakt şarj istasyonu sayesinde Z30, hem şık bir görünüm sağlar, hem de alandan tasarruf eder..

CelesTect™ Teknolojisi ve Evcil Dostlara Uyumlu Tasarım

Z30’un CelesTect™ LED ışıklı farklı yüzeylere uyumlu fırça, görünmeyen tozları aydınlatarak hiçbir noktayı gözden kaçırmaz. Evcil dostlarınız için geliştirilen özel tarama başlığı ise dostlarınızı tararken tüylerini direkt hazneye gönderir.

Çok Yönlü Tasarım, Her Köşe İçin Uygun Çözümler

LED’li yüzey fırçası, motorlu mini fırça, yumuşak toz başlığı ve uzatma aparatı gibi farklı başlıklarıyla Z30; her köşeye ulaşıp her yüzeye uyum sağlıyor. Temizlik artık yorucu bir görev değil, kolay ve zahmetsiz bir deneyim.

Bu sonbahar, evinizin havasını temizleyin, zemininizi parlatın ve her günü tertemiz bir başlangıçla karşılayın. Çünkü temiz bir ev, huzurlu bir yaşamın başlangıcıdır.

Bu sonbaharda, Hayalindeki Konfor konseptiyle yola çıkarak Dreame, içinizi ısıtacak sıcak bir aile filmi de yayınladı. Dreame Türkiye Instagram hesabından izleyebilirsiniz. 

#işbirliği

