Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge ile Toz Gider, Konfor Kalır

Z30’un TurboMotor™ teknolojisi, 310 AW’lık etkileyici emiş gücüyle gözle görünmeyen tozları, saçları ve inatçı kirleri bile yerinden söküp alır. Halı, parke, koltuk arası ya da köşeler, Z30 her yüzeyde aynı derin temizlik hissini verir..

Bir de Akıllı Kir Algılama teknolojisi devreye girer ki; zemindeki kir yoğunluğunu ölçüp emiş gücünü kendi ayarlar. Size sadece yön vermek kalır. Z30, sanki evin düzenini içgüdüsel olarak bilen bir yardımcı gibi davranır..

Hijyen, Konfor ve Kesintisiz Güç

Uzun temizlik maratonları artık geçmişte kaldı. Eco modda 90 dakikalık çalışma süresi, tek şarjla evin her köşesini tertemiz yapmanıza yardım eder. Kompakt şarj istasyonu sayesinde Z30, hem şık bir görünüm sağlar, hem de alandan tasarruf eder..