Dizi İzlerken Eşlik Etmesi Şart: Kaşık Kaşık Yediren Atıştırmalık 10 Lezzet

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
02.12.2025 - 20:31

Dizi açılır açılmaz hemen bir şeyler atıştırma isteği geliyor... O anda mutfağa girip uğraşmadan hazırlanabilecek bir şeylere bakılır. Artık Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem hafif hem de pratik atıştırmalıklar yapılabilir!

Gelin, birlikte dizi izlerken yiyebileceğimiz atıştırmalara bakalım!

1. Çıtır Patates

1. Çıtır Patates

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler

  • 3 patates

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • Tuz, sarımsak tozu

Yapılışı

  • Patatesleri ince ince dilimle.

  • 10 dakika soğuk suda beklet.

  • Kurutup yağ ve baharatlarla karıştır.

  • 180°C’de Philips Çift Hazneli Airfryer’a tek sıra diz.

  • 10–12 dakika pişir.

2. Peynir Dolgulu Milföy ve Tortilla Cipsi

2. Peynir Dolgulu Milföy ve Tortilla Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Peynir Dolgulu Milföy

Malzemeler

  • 4 kare milföy

  • 8 küp peynir

  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı

  • Milföyleri küçük karelere kes.

  • Ortasına peynir koy ve kapat.

  • Üzerine yumurta sarısı sür.

  • 180°C’de 8–10 dakika pişir.

Tortilla Cipsi

Malzemeler

  • 3 tortilla

  • Yağ

  • Paprika, tuz

Yapılışı

  • Tortillaları üçgen kes.

  • Yağ ve baharatla karıştır.

  • 180°C’de 5–6 dakika pişir.

  • Çıtırlaşınca çıkar.

3. Bardakta Mısır

3. Bardakta Mısır

Afiyet olsun!

Malzemeler

  • 2 su bardağı konserve mısır

  • Tereyağı

  • Tuz, pul biber

Yapılışı

  • Mısırları süzüp kurut.

  • Eritilmiş tereyağı ve baharatla karıştır.

  • Sepete yağlı kağıt ser.

  • 180°C’de 7–8 dakika pişir.

  • Karıştırarak servis et.

4. Çıtır Nohut ve Tarçınlı Elma Dilimleri

4. Çıtır Nohut ve Tarçınlı Elma Dilimleri

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Çıtır Nohut

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, paprika

Yapılışı

  • Nohutları kurut.

  • Yağ ve baharatlarla harmanla.

  • 190°C’de Philipsi Çift Hazneli Airfryer’a koy.

  • 12–15 dakika sallayarak pişir.

  • Çıtır haliyle servis et.

Tarçınlı Elma Dilimleri

Malzemeler

  • 1 elma

  • Bal

  • Tarçın

Yapılışı

  • Elmaları dilimle.

  • Bal ve tarçınla karıştır.

  • 160°C’de 8 dakika pişir.

  • Hafif karamelize olunca çıkar.

5. Mini Pizza

5. Mini Pizza

Hem pratik hem lezzetli hem de tok tutucu!

Malzemeler

  • 4 dilim ekmek

  • Domates sos

  • Kaşar

  • İsteğe göre sucuk, mısır

Yapılışı

  • Ekmekleri karelere böl.

  • Üzerine sos sür.

  • Kaşar ve malzemeleri ekle.

  • 180°C’de 5–7 dakika pişir.

6. Kabak Cipsi ve Sosis Dilimleri

6. Kabak Cipsi ve Sosis Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Kabak Cipsi

Malzemeler

  • 1 kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, sarımsak tozu

Yapılışı

  • Kabakları ince dilimle.

  • Yağ ve baharatla karıştır.

  • 170°C’de sepete diz.

  • 10–12 dakika pişir.

  • Çıtır hale gelince çıkar.

Sosis Dilimleri

Malzemeler

  • 6 kokteyl sosis

  • 1 tatlı kaşığı yağ

  • Paprika

Yapılışı

  • Sosisleri halka kes.

  • Yağ ve baharatla karıştır.

  • 180°C’de 6–7 dakika pişir.

  • Hazneyi bir kez sallayın.

7. Mozzarella Çubukları

7. Mozzarella Çubukları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranını ayarlamak çok kolay! Derecesini ve dakikasını ayarladıktan sonra gerisini Philips Çift Hazneli Airfryer'a bırakın!

Malzemeler

  • Mozzarella çubukları

  • Un, yumurta, galeta unu

Yapılışı

  • Peynirleri önce una bulayın.

  • Sonra yumurtaya batırın.

  • Galeta ununa bulayın.

  • 15 dakika dondurun.

  • 190°C’de 6–7 dakika pişirin.

8. Çedar Peynirli Patates Topları ve Biberiyeli Ekmek Çubukları

8. Çedar Peynirli Patates Topları ve Biberiyeli Ekmek Çubukları

Korkmayın! Yaptığınız atıştırmalıklar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın koku hapsetme özelliği ile eviniz aşırı yemek kokuları ile dolmayacak.

Çedar Peynirli Patates Topları

Malzemeler

  • 2 haşlanmış patates

  • Rendelenmiş çedar

  • Yumurta, galeta unu

Yapılışı

  • Patatesleri ezin.

  • Çedarı ekleyip yoğurun.

  • Toplar yapın.

  • Yumurta ve galeta ununa bulayın.

  • 180°C’de 10 dakika pişirin.

Biberiyeli Ekmek Çubukları

Malzemeler

  • Bayat ekmek

  • Zeytinyağı

  • Biberiye, tuz

Yapılışı

  • Ekmekleri ince çubuklara kesin.

  • Yağ ve baharatla karıştırın.

  • 170°C’de 6–8 dakika pişirin.

  • Çıtır hale geldiğinde çıkarın.

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
