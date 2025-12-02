Dizi İzlerken Eşlik Etmesi Şart: Kaşık Kaşık Yediren Atıştırmalık 10 Lezzet
Dizi açılır açılmaz hemen bir şeyler atıştırma isteği geliyor... O anda mutfağa girip uğraşmadan hazırlanabilecek bir şeylere bakılır. Artık Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem hafif hem de pratik atıştırmalıklar yapılabilir!
Gelin, birlikte dizi izlerken yiyebileceğimiz atıştırmalara bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çıtır Patates
2. Peynir Dolgulu Milföy ve Tortilla Cipsi
3. Bardakta Mısır
4. Çıtır Nohut ve Tarçınlı Elma Dilimleri
5. Mini Pizza
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kabak Cipsi ve Sosis Dilimleri
7. Mozzarella Çubukları
8. Çedar Peynirli Patates Topları ve Biberiyeli Ekmek Çubukları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın