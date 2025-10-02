Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız 46 Gündür Komada: Ablası Oyuncularla İlgili Açıklama Yaptı
Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız, Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi devam ediyor. 46 gündür komada olan ve uyutulan Yıldız'ın ablası sağlık durumu ve vefasız oldukları iddiasıyla eleştirilen oyuncu dostları hakkında açıklama yaptı.
Genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçirdiği talihsiz kazada devrilen ağacın altında kalmıştı.
İbrahim Yıldız'ın oyuncu arkadaşları vefasızlıkla eleştirilmişti.
