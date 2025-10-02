onedio
Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız 46 Gündür Komada: Ablası Oyuncularla İlgili Açıklama Yaptı

Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız 46 Gündür Komada: Ablası Oyuncularla İlgili Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 08:53

Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız, Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi devam ediyor. 46 gündür komada olan ve uyutulan Yıldız'ın ablası sağlık durumu ve vefasız oldukları iddiasıyla eleştirilen oyuncu dostları hakkında açıklama yaptı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçirdiği talihsiz kazada devrilen ağacın altında kalmıştı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçirdiği talihsiz kazada devrilen ağacın altında kalmıştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan ve ağır yaralanan İbrahim Yıldız'ın hala yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 46 gündür yaşam mücadelesi veren Yıldız, komada ve uyutuluyor.

İbrahim Yıldız'ın oyuncu arkadaşları vefasızlıkla eleştirilmişti.

İbrahim Yıldız'ın oyuncu arkadaşları vefasızlıkla eleştirilmişti.

Sanat camiasından İbrahim Yıldız'la ilgili paylaşım ve destek gelmediği sebebiyle özellikle Duy Beni dizisinde rol alan oyuncular eleştirilmişti. Ancak İbrahim Yıldız'ın ablasından açıklama geldi. Ablası, oyuncu dostlarının İbrahim Yıldız'ın yanında olduğunu açıklarken yoğun bakımda tedavisi sürdüğü için sevenlerinden dua istedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
