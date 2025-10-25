onedio
Depresyon ve Anksiyete: Hatay’da 3 Yıldır Evden Dışarıya Çıkmayan Barış’ın Hastalığı Belli Oldu

Depresyon ve Anksiyete: Hatay'da 3 Yıldır Evden Dışarıya Çıkmayan Barış'ın Hastalığı Belli Oldu

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.10.2025 - 12:33

Kahramanmaraş depreminde yakınlarını ve evini kaybeden üniversite öğrencisi Barış Özbay’ın hayatı tüm Türkiye’yi üzmüştü. 3 yıldır evden dışarı çıkmayan, duş almayan ve tırnaklarını kesmeyen Barış Özbay’ın depresyon ve anksiyete hastası olduğu açıklandı. Antakya İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferdi Coşgun, Barış Özbay’ın tedavisine başlandığını açıklandı.

23 yaşındaki Barış Özbay, annesi ile birlikte Hatay’ın Defne ilçesinde yaşıyor.

23 yaşındaki Barış Özbay, annesi ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesinde yaşıyor.

Genç adamın hayatı geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye’nin gündemine gelmişti. 3 yıldır evden dışarı çıkmayan ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor ancak ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu. Barış’ın hayatının haber olması sonrasında ekiplerin müdahalesi ile hastaneye kaldırılan genç adamın sağlık sorunu belli oldu.

Antakya İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferdi Coşgun, Barış'la ilgili klinik tanı olarak anksiyete ve depresyon tanısı konularak tedaviye başlandığını ve bunların temelinde sosyal medya ve dijital bağımlılık durumunun tetiklediğini düşündüklerini söyledi.

Barış Özbay’dan alınan kan tahlillerinde ise ciddi bir sorun olmadığı sadece beslenme kaynaklı vitamin eksikliği tespit edildi.

