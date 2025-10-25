Depresyon ve Anksiyete: Hatay’da 3 Yıldır Evden Dışarıya Çıkmayan Barış’ın Hastalığı Belli Oldu
Kahramanmaraş depreminde yakınlarını ve evini kaybeden üniversite öğrencisi Barış Özbay’ın hayatı tüm Türkiye’yi üzmüştü. 3 yıldır evden dışarı çıkmayan, duş almayan ve tırnaklarını kesmeyen Barış Özbay’ın depresyon ve anksiyete hastası olduğu açıklandı. Antakya İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferdi Coşgun, Barış Özbay’ın tedavisine başlandığını açıklandı.
23 yaşındaki Barış Özbay, annesi ile birlikte Hatay’ın Defne ilçesinde yaşıyor.
