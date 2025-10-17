Üç Yıldır Evden Çıkmayan Depremzede Barış Özbay'a Destek Çıkılmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Geçtiğimiz gün Hataylı bir genç gündeme bomba gibi düşmüştü. 2023'teki Maraş Depremleri öncesi depresyon belirtileri görünen ve büyük felaketin ardından üç yıldır evden çıkmayan ve annesi dışında kimseyle iletişim kurmayan Barış Özbay medyanın ilgisini çekmişti. 3 yıl boyunca sadece telefon ve bilgisayar oyunu oynayan ve depresyon şüphesi konulan gence yardım eli uzatıldı. Ancak iyi dileklerin yanında konuyla ilgili farklı bakış açıları sunan pek çok X kullanıcısı var. Peki kimler ne demiş?