Üç Yıldır Evden Çıkmayan Depremzede Barış Özbay'a Destek Çıkılmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 17:03

Geçtiğimiz gün Hataylı bir genç gündeme bomba gibi düşmüştü. 2023'teki Maraş Depremleri öncesi depresyon belirtileri görünen ve büyük felaketin ardından üç yıldır evden çıkmayan ve annesi dışında kimseyle iletişim kurmayan Barış Özbay medyanın ilgisini çekmişti. 3 yıl boyunca sadece telefon ve bilgisayar oyunu oynayan ve depresyon şüphesi konulan gence yardım eli uzatıldı. Ancak iyi dileklerin yanında konuyla ilgili farklı bakış açıları sunan pek çok X kullanıcısı var. Peki kimler ne demiş?

Barış Özbay depremin psikolojik olarak etkilediği yüz binlerden sadece biri.

Kahramanmaraş depremlerinde evini ve yakınlarını kaybeden genç üç yıldır sadece telefon ve bilgisayardan oyun oynuyor, tırnak bakımı temizlik gibi ihtiyaçlarını gideriyordu.

Engelli Yaşam Merkezi'ne götürülen Barış temizlendi, tıraşı yapıldı.

Özbay “Biraz direnç gösterdim ama sonunda banyo yaptım. Yenilik güzeldi, ama bir şey yapmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Tabii Özbay'ın adeta karga tulumba götürülmesi tepki çekti.

Daha farklı düşünenler oldu.

Yapılan müdahaleleri yersiz bulan da oldu.

O görüntüler rahatsızlık yarattı.

Tabii bu değişimin görüntü odaklı servis edilmesine de şerh düşüldü.

Olayın ruh sağlığı olduğunu düşünenler var.

Tabii depremin etkisi de masaya yatırıldı.

Bir doktorun görüşü şöyle;

Tabii bu yorumlara itiraz edenler de var.

İyi dileklerini ileten de...

Her türlü destek alacağı bilgisi de geldi.

Her türlü destek alacağı bilgisi de geldi.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Murat

Kendimi gördüm , Pandemi süreci ve sonrası.

Teke tek

Ya bizim bu arkadaştan sadece iki farkımız var. İlki, o depresyonda olduğunu kabul edip her şeyi salmış ve ikincisi, biz sadece tıraş oluyoruz. O kadar