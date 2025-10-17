Üç Yıldır Evden Çıkmayan Depremzede Barış Özbay'a Destek Çıkılmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler
Geçtiğimiz gün Hataylı bir genç gündeme bomba gibi düşmüştü. 2023'teki Maraş Depremleri öncesi depresyon belirtileri görünen ve büyük felaketin ardından üç yıldır evden çıkmayan ve annesi dışında kimseyle iletişim kurmayan Barış Özbay medyanın ilgisini çekmişti. 3 yıl boyunca sadece telefon ve bilgisayar oyunu oynayan ve depresyon şüphesi konulan gence yardım eli uzatıldı. Ancak iyi dileklerin yanında konuyla ilgili farklı bakış açıları sunan pek çok X kullanıcısı var. Peki kimler ne demiş?
Barış Özbay depremin psikolojik olarak etkilediği yüz binlerden sadece biri.
Engelli Yaşam Merkezi'ne götürülen Barış temizlendi, tıraşı yapıldı.
Tabii Özbay'ın adeta karga tulumba götürülmesi tepki çekti.
Daha farklı düşünenler oldu.
Yapılan müdahaleleri yersiz bulan da oldu.
O görüntüler rahatsızlık yarattı.
Tabii bu değişimin görüntü odaklı servis edilmesine de şerh düşüldü.
Olayın ruh sağlığı olduğunu düşünenler var.
Tabii depremin etkisi de masaya yatırıldı.
Bir doktorun görüşü şöyle;
Tabii bu yorumlara itiraz edenler de var.
İyi dileklerini ileten de...
Her türlü destek alacağı bilgisi de geldi.
Kendimi gördüm , Pandemi süreci ve sonrası.
Ya bizim bu arkadaştan sadece iki farkımız var. İlki, o depresyonda olduğunu kabul edip her şeyi salmış ve ikincisi, biz sadece tıraş oluyoruz. O kadar