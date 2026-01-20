onedio
Deniz Seki, Popstar'da Feci Tartışma Yaşadığı Bayhan Hakkında Açıklama Yaptı

Deniz Seki, Popstar'da Feci Tartışma Yaşadığı Bayhan Hakkında Açıklama Yaptı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.01.2026 - 11:30

2000'lerin en popüler yarışma programlarından Popstar'da yarışan Bayhan ve jüri üyesi Deniz Seki'nin canlı yayındaki tartışması uzun süre gündemden düşmemişti. Daha önce hapse giren Bayhan hakkında şoke eden açıklamalarda bulunan ve ardından jüriliği bırakan Deniz Seki, Bayhan hakkında yıllar sonra konuştu.

KAYNAK: DanlaCast

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan'ın jüri Deniz Seki'le yaşadığı tartışma uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan'ın jüri Deniz Seki'le yaşadığı tartışma uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Popstar'da muazzam bir başarıya imza atıp ayrıca halk oylamasına sık sık birinci olan Bayhan hakkında canlı yayında konuşan Deniz Seki, Bayhan'ın sabıkalı olmasına değinerek şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.

Deniz Seki, Bayhan için 'Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. 'Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.' demiş ve gelen tepkilerin ardından Popstar yarışmasından ayrılmıştı.

Deniz Seki, Bayhan hakkında yıllar sonra konuştu.

Deniz Seki, Bayhan hakkında yıllar sonra konuştu.

Danla Bilic'in 'DanlaCast' adlı podcastine konuk olan Deniz Seki, Bayhan'la tartışmasının yanlış anlaşıldığını ve probleminin Bayhan olmayıp başka bir şey olduğunu “Problem Bayhan’a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok.” sözleriyle açıkladı.

Deniz Seki ayrıca Bayhan'la bir düet yaparak insanları aralarında sorun olmadığına ikna edeceğinden de bahsetti.

Deniz Seki'nin Bayhan hakkında yıllar sonraki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

