Deniz Seki, Popstar'da Feci Tartışma Yaşadığı Bayhan Hakkında Açıklama Yaptı

Danla Bilic'in 'DanlaCast' adlı podcastine konuk olan Deniz Seki, Bayhan'la tartışmasının yanlış anlaşıldığını ve probleminin Bayhan olmayıp başka bir şey olduğunu “Problem Bayhan’a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok.” sözleriyle açıkladı.

Deniz Seki ayrıca Bayhan'la bir düet yaparak insanları aralarında sorun olmadığına ikna edeceğinden de bahsetti.