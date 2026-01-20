Deniz Seki, Popstar'da Feci Tartışma Yaşadığı Bayhan Hakkında Açıklama Yaptı
2000'lerin en popüler yarışma programlarından Popstar'da yarışan Bayhan ve jüri üyesi Deniz Seki'nin canlı yayındaki tartışması uzun süre gündemden düşmemişti. Daha önce hapse giren Bayhan hakkında şoke eden açıklamalarda bulunan ve ardından jüriliği bırakan Deniz Seki, Bayhan hakkında yıllar sonra konuştu.
KAYNAK: DanlaCast
Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan'ın jüri Deniz Seki'le yaşadığı tartışma uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
Deniz Seki, Bayhan hakkında yıllar sonra konuştu.
Deniz Seki'nin Bayhan hakkında yıllar sonraki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
