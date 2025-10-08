Demet Evgar Kimdir? Oyuncu Demet Evgar Neden Gözaltına Alındı?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Aslen Arnavut kökenli olan oyuncu, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Manisa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine henüz 17 yaşındayken Afsem Tiyatrosu’nda adım atan Evgar, sahneye ilk kez “Kaç Baba Kaç” oyunuyla çıktı.

Yıllar içinde hem tiyatro hem de ekran performanslarıyla adını duyurdu. Kenter Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları gibi saygın topluluklarda sahne aldı. Mizah, dram ve trajedi gibi farklı türlerdeki başarısıyla Türkiye’nin en güçlü kadın oyuncularından biri haline geldi.

Demet Evgar Kaç Yaşında?

Demet Evgar 45 yaşındadır.

Demet Evgar Nereli?

Demet Evgar Manisa doğumludur.