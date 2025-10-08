Demet Evgar Kimdir? Oyuncu Demet Evgar Neden Gözaltına Alındı?
Türkiye, sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik yapılan gözaltı operasyonunu konuşuyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü ismin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında başarılı oyuncu Demet Evgar Babataş da bulunuyor.
Peki Demet Evgar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet Evgar neden gözaltına alındı? İşte detaylar...
Demet Evgar Kimdir?
Demet Evgar Gözaltına mı Alındı?
Demet Evgar’ın Rol Aldığı Yapımlar
