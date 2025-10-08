onedio
Demet Evgar Kimdir? Oyuncu Demet Evgar Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
08.10.2025 - 09:34

Türkiye, sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik yapılan gözaltı operasyonunu konuşuyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü ismin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında başarılı oyuncu Demet Evgar Babataş da bulunuyor.

Peki Demet Evgar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet Evgar neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Demet Evgar Kimdir?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Aslen Arnavut kökenli olan oyuncu, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Manisa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine henüz 17 yaşındayken Afsem Tiyatrosu’nda adım atan Evgar, sahneye ilk kez “Kaç Baba Kaç” oyunuyla çıktı.

Yıllar içinde hem tiyatro hem de ekran performanslarıyla adını duyurdu. Kenter Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları gibi saygın topluluklarda sahne aldı. Mizah, dram ve trajedi gibi farklı türlerdeki başarısıyla Türkiye’nin en güçlü kadın oyuncularından biri haline geldi.

Demet Evgar Kaç Yaşında?

Demet Evgar 45 yaşındadır.

Demet Evgar Nereli?

Demet Evgar Manisa doğumludur.

Demet Evgar Gözaltına mı Alındı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde birçok ünlü isme operasyon düzenlendi. Bu kapsamda “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla Demet Evgar Babataş'ın da ifadesi alındı.

Evgar, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Diğer ünlülerle birlikte kan örneklerinin alınacağı ve sürecin savcılık talimatıyla ilerleyeceği bildirildi.

Demet Evgar’ın Rol Aldığı Yapımlar

Diziler:

  • 7 Numara (2000) – Yeliz

  • Emret Komutanım (2005) – Çiğdem

  • 1 Kadın 1 Erkek (2008–2015) – Zeynep

  • Avlu (2018–2019) – Deniz Demir

  • Alev Alev (2020–2021) – Cemre

  • Bahar (2024) – Bahar Yavuzoğlu

Filmler:

  • Beyza’nın Kadınları (2006)

  • Yahşi Batı (2009)

  • Aile Arasında (2017)

  • Sofra Sırları (2018)

  • Topal Şükran’ın Maceraları (2019)

