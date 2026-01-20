Demet Akalın Sanatçılar İçin Yeşil Pasaport Talep Etti

Belirli kademe ve kıdeme ulaşmış devlet memurlarına, kamu görevlilerine, eski TBMM üyelerine, belediye başkanlarına ve bu kişilerin aile bireylerine verilen pasaport, son yıllarda Türkiye’de yaşanan vize krizi ile daha da önemli hale gelmiş durumda.

Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise sanatçılar için de yeşil pasaport talep etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, “Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz. Tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?” ifadelerini kullandı.