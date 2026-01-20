onedio
Demet Akalın Sanatçılar İçin Yeşil Pasaport Talep Etti

Demet Akalın Sanatçılar İçin Yeşil Pasaport Talep Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 18:27

Mühendis ve mimarlar için yeşil pasaport imkanı olacağı iddiası sonrasında şarkıcı Demet Akalın da sanatçılar için yeşil pasaport talebinde bulundu. Ünlü şarkıcı, Instagram paylaşımında “Tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?” diye sordu.

Hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) ile dünyanın birçok ülkesine vizesiz giriş mümkün hale geliyor.

Hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) ile dünyanın birçok ülkesine vizesiz giriş mümkün hale geliyor.

Belirli kademe ve kıdeme ulaşmış devlet memurlarına, kamu görevlilerine, eski TBMM üyelerine, belediye başkanlarına ve bu kişilerin aile bireylerine verilen pasaport, son yıllarda Türkiye’de yaşanan vize krizi ile daha da önemli hale gelmiş durumda.

Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise sanatçılar için de yeşil pasaport talep etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, “Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz. Tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?” ifadelerini kullandı.

