Demet Akalın Sanatçılar İçin Yeşil Pasaport Talep Etti
Mühendis ve mimarlar için yeşil pasaport imkanı olacağı iddiası sonrasında şarkıcı Demet Akalın da sanatçılar için yeşil pasaport talebinde bulundu. Ünlü şarkıcı, Instagram paylaşımında “Tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?” diye sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) ile dünyanın birçok ülkesine vizesiz giriş mümkün hale geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın’ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.