Defne Kurt Kimdir, Kaç Yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Yüzücü Defne Kurt Nereli?

Defne Kurt Kimdir, Kaç Yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Yüzücü Defne Kurt Nereli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 19:43

Türk sporunun parlayan yıldızlarından Defne Kurt, son dönemde elde ettiği tarihi başarılarla gündemde. Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 4 günde 3 kez altın madalya kazanarak tarihe geçti. Avrupa rekorunu kıran Kurt, Türk yüzme tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı. 

Peki Defne Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi başarılarıyla tanınıyor? İşte tüm detaylar...

Defne Kurt Kimdir?

Defne Kurt Kimdir?

4 Mayıs 2000 tarihinde İstanbul’da doğan Defne Kurt, yüzme kariyerine Galatasaray Spor Kulübü’nde başladı. Bahçeşehir Koleji’nde eğitimini sürdürdü ve ardından Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerinde hızla yükselen Kurt, 2018’de Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre sırtüstü yarışında bronz madalya kazanarak adını duyurdu. Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı’nın (2022) ardından dünya şampiyonu unvanı alan üçüncü Türk para yüzücü oldu.

Defne Kurt Kaç Yaşında?

4 Mayıs 2000 doğumlu olan milli yüzücü Defne Kurt, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

Defne Kurt Nereli?

Defne Kurt, İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur.

Defne Kurt'un Başarıları

Defne Kurt’un Başarıları

Defne Kurt, Türkiye’de düzenlenen pek çok şampiyonada altın madalya kazanarak dikkat çekti. Uluslararası arenada ise asıl çıkışını Avrupa ve dünya şampiyonalarında yaptı.

  • 2018’de Avusturya Graz’da bronz madalya kazandı.

  • 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti.

  • 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda dört gün içinde üç kez altın madalya kazandı.

  • Kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisinde 1.03.91’lik derecesiyle hem dünya şampiyonu oldu hem de Avrupa rekoru kırdı.

