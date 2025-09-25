Defne Kurt Kimdir, Kaç Yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Yüzücü Defne Kurt Nereli?

Türk sporunun parlayan yıldızlarından Defne Kurt, son dönemde elde ettiği tarihi başarılarla gündemde. Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 4 günde 3 kez altın madalya kazanarak tarihe geçti. Avrupa rekorunu kıran Kurt, Türk yüzme tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı.

Peki Defne Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi başarılarıyla tanınıyor? İşte tüm detaylar...