Dede Korkut Hikâyeleri Hangi Türk Kavminin Destansı Hayatını Anlatır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 23:09

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı Türk destan geleneğine dair önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Dede Korkut Hikâyeleri’nin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?” sorusu yöneltildi. Türk tarihi ve sözlü kültürüne ilgi duyan izleyiciler, bu köklü anlatıların hangi boyu esas aldığını merak etti.

Dede Korkut Hikâyeleri’nin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?

A: Oğuzlar

B: Hunlar

C: Çuvaşlar

D: Uygurlar

Doğru Cevap: A: Oğuzlar

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
