Dede Korkut Hikâyeleri Hangi Türk Kavminin Destansı Hayatını Anlatır?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı Türk destan geleneğine dair önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Dede Korkut Hikâyeleri’nin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?” sorusu yöneltildi. Türk tarihi ve sözlü kültürüne ilgi duyan izleyiciler, bu köklü anlatıların hangi boyu esas aldığını merak etti.