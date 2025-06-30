Dansından Müziğine Sanatın Vücut Bulduğu Adam: Justin Timberlake

O bir efsane, kelimenin tam anlamıyla bir şov adamı! Oyunculuk desen var, sesi muhteşem, iyi bir dansçı ve milyonlar ona hayran. Konserleri, dünya turneleri dolup taşıyor... Hatta bu yıl içerisinde temmuzda ülkemizde de bir konser verecek! Peki bu ışıltılı hayatı içerisinde Justin Timberlake efsanesini, müzikolojisini ve hayatını derinine incelemeye var mısınız? Haydi başlayalım!