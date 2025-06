Dansından Müziğine Sanatın Vücut Bulduğu Adam: Justin Timberlake

Dünyada pop müziğin en önemli isimlerinden biri olan Justin Timberlake, 31 Ocak 1981 yılında ABD'nin Tennessee eyaletinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren sahnelerde olan Justin Timberlake; 1993 yılında The All New Mickey Mouse Club programında Britney Spears, tabii ki yakın dostu Ryan Gosling ve Christina Aguilera gibi sanatçılarla beraber sahne aldı!