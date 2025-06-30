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Dansından Müziğine Sanatın Vücut Bulduğu Adam: Justin Timberlake

etiket Dansından Müziğine Sanatın Vücut Bulduğu Adam: Justin Timberlake

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 00:16

O bir efsane, kelimenin tam anlamıyla bir şov adamı! Oyunculuk desen var, sesi muhteşem, iyi bir dansçı ve milyonlar ona hayran. Konserleri, dünya turneleri dolup taşıyor... Hatta bu yıl içerisinde temmuzda ülkemizde de bir konser verecek! Peki bu ışıltılı hayatı içerisinde Justin Timberlake efsanesini, müzikolojisini ve hayatını derinine incelemeye var mısınız? Haydi başlayalım!

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Karşınızda Justin Randall Timberlake!

Karşınızda Justin Randall Timberlake!

Dünyada pop müziğin en önemli isimlerinden biri olan Justin Timberlake, 31 Ocak 1981 yılında ABD'nin Tennessee eyaletinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren sahnelerde olan Justin Timberlake; 1993 yılında The All New Mickey Mouse Club programında Britney Spears, tabii ki yakın dostu Ryan Gosling ve Christina Aguilera gibi sanatçılarla beraber sahne aldı!

Unutulmaz NSYNC yılları... Justin artık sahnelerde!

Unutulmaz NSYNC yılları... Justin artık sahnelerde!

1995 yılında kurulan NSYNC grubuyla 90'ların sonu ve 2000'lerin başında dünyada milyonlarca hayran kitlesine ulaşacak ve kariyerini bu grupla taçlandıracaktı.

Şimdilerde sosyal medya etkisiyle bol bol duyduğumuz Bye Bye Bye şarkısı, NSYNC imzalı.

2002 yılında solo kariyerine başladı ve "Justified" albümüyle artık piyasaların yeni nesil Michael Jackson'uydu!!

İlk Grammy geldi bile! Justin Timberlake, Cry Me a River ile yıktı geçti!

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İşte 2006 yılından bir Justin Timberlake röportajı ve kendi ağzından o muhteşem yıllar...

2006 yılında "FutureSex/LoveSounds" albümüyle artık bütün dünya, enerjik dansları, muhteşem vokal yeteneği ve sahne hakimiyetiyle Justin'i tanımış oldu!

Bakın izleyenler arasında kimler var kimler!

Bakın izleyenler arasında kimler var kimler!

Şarkı, Justin Timberlake’i tam anlamıyla bir 'global süperstar' haline getirdi.

Aynı albümde bir şarkı var ki; müziği, sözleri, klibi ayrı ayrı olay... Biz hala etkisinden çıkamıyoruz! "What Goes Around...Comes Around"

2008 yılında kuşaklar arası bir iş birliği geldi! 4 Minutes!

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Sene 2012 ve dergiler, magazinler ve tabii tüm dünya Jessica Biel ile gerçekleştirdiği evliliği konuşuyor!

Sene 2012 ve dergiler, magazinler ve tabii tüm dünya Jessica Biel ile gerçekleştirdiği evliliği konuşuyor!

İtalya'da muhteşem bir sahil kasabasında gerçekleşen bu düğünü tüm dünya konuştu. Düğünde Jimmy Fallon, Andy Samberg, Timbaland ve Beverly Mitchell gibi birçok ünlü isim yer aldı. Ancak davetli listesi oldukça sınırlı tutuldu. Çiftin bu mutlu evliliği halen sürüyor ve nur topu gibi 2 çocukları var.

Müziğe uzun bir ara ve geri dönüş... Sene 2013, Justin ve Jay Z sahnede!

Ardından muhteşem işler de ardı ardına geldi zaten... "TKO"

2013 yılı belki buna hazır değildi ama müzik listelerinden hiç çıkmayacak bir şarkıya daha Justin çoktan göz kırpmıştı...

Bir kariyere zor sığacak tam 10 Grammy Ödülü, 4 Emmy, 9 Billboard, 7 American Music Awards ve sayamayacağımız kadar MTV!

Bir kariyere zor sığacak tam 10 Grammy Ödülü, 4 Emmy, 9 Billboard, 7 American Music Awards ve sayamayacağımız kadar MTV!

Tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri JT... 88 milyondan fazla plak satışı, tam 88 mil-yon!

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Oyunculuk kariyeri de sürprizlerle dolu...

Oyunculuk kariyeri de sürprizlerle dolu...

2010 yılında The Social Network filminde Sean Parker, 2011 yılında Friends with Benefits filminde Dylan Harper ve 2013 yılında Inside Llewyn Davis filminde Jim Berkey rolleriyle izledik Justin'in muhteşem oyunculuğunu.

2016 yılına damga vuran ve Oscar adaylığı bulunan, halen kafamızın içerisinde çalan o şarkı! "Can't Stop the Feeling"

2018 yılını sallayan o Super Bowl performansı da ikonik hale geldi!

Şimdilerde The Forget Tomorrow World tour kapsamında dünya turnesinde!

Şimdilerde The Forget Tomorrow World tour kapsamında dünya turnesinde!

Yıllar sonra yayınladığı albüm ve The Forget Tomorrow turnesi ile yeniden sahnelere damga vurdu. Dileriz ki Justin'i daha fazla dinleme ve izleme şansımız olur. Müziğin efsanelerinde bu hafta Justin Timberlake efsanesine odaklandık. Haftaya görüşmek üzereeee!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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