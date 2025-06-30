Dansından Müziğine Sanatın Vücut Bulduğu Adam: Justin Timberlake
O bir efsane, kelimenin tam anlamıyla bir şov adamı! Oyunculuk desen var, sesi muhteşem, iyi bir dansçı ve milyonlar ona hayran. Konserleri, dünya turneleri dolup taşıyor... Hatta bu yıl içerisinde temmuzda ülkemizde de bir konser verecek! Peki bu ışıltılı hayatı içerisinde Justin Timberlake efsanesini, müzikolojisini ve hayatını derinine incelemeye var mısınız? Haydi başlayalım!
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Karşınızda Justin Randall Timberlake!
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Unutulmaz NSYNC yılları... Justin artık sahnelerde!
Şimdilerde sosyal medya etkisiyle bol bol duyduğumuz Bye Bye Bye şarkısı, NSYNC imzalı.
2002 yılında solo kariyerine başladı ve "Justified" albümüyle artık piyasaların yeni nesil Michael Jackson'uydu!!
İlk Grammy geldi bile! Justin Timberlake, Cry Me a River ile yıktı geçti!
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İşte 2006 yılından bir Justin Timberlake röportajı ve kendi ağzından o muhteşem yıllar...
2006 yılında "FutureSex/LoveSounds" albümüyle artık bütün dünya, enerjik dansları, muhteşem vokal yeteneği ve sahne hakimiyetiyle Justin'i tanımış oldu!
Bakın izleyenler arasında kimler var kimler!
Aynı albümde bir şarkı var ki; müziği, sözleri, klibi ayrı ayrı olay... Biz hala etkisinden çıkamıyoruz! "What Goes Around...Comes Around"
2008 yılında kuşaklar arası bir iş birliği geldi! 4 Minutes!
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Sene 2012 ve dergiler, magazinler ve tabii tüm dünya Jessica Biel ile gerçekleştirdiği evliliği konuşuyor!
Müziğe uzun bir ara ve geri dönüş... Sene 2013, Justin ve Jay Z sahnede!
Ardından muhteşem işler de ardı ardına geldi zaten... "TKO"
2013 yılı belki buna hazır değildi ama müzik listelerinden hiç çıkmayacak bir şarkıya daha Justin çoktan göz kırpmıştı...
Bir kariyere zor sığacak tam 10 Grammy Ödülü, 4 Emmy, 9 Billboard, 7 American Music Awards ve sayamayacağımız kadar MTV!
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Oyunculuk kariyeri de sürprizlerle dolu...
2016 yılına damga vuran ve Oscar adaylığı bulunan, halen kafamızın içerisinde çalan o şarkı! "Can't Stop the Feeling"
2018 yılını sallayan o Super Bowl performansı da ikonik hale geldi!
Şimdilerde The Forget Tomorrow World tour kapsamında dünya turnesinde!
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