Damak Zevkine Göre Hangi Ünlü Şefin Çırağı Olacağını Söylüyoruz!
Damak Zevkine Göre Hangi Ünlü Şefin Çırağı Olacağını Söylüyoruz!
Ünlü şeflere taş çıkartabildiğinden eminiz ama şef olma yoluna gireceğin zaman önce çıraklık yapman gerekiyor... 😔 Kimin yanında çalışacağını merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!
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1. Önlüğümüzü giymeden önce seni biraz tanıyalım. Damak zevkini bir kelime ile tanımlar mısın?
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2. Şu görsele baktığında ağzın sulandı ya da bi' hoş oldun mu?
3. Bize hızlıca yiyebileceğin bir yemek seçer misin?
4. Afiyet olsun diyoruz ve devam ediyoruz! 😋 Bu yemeği yapmak için sana süre versek, kaç dakika talep edersin?
5. Akşam yemeklerini sıcak mı yersin yoksa soğuk mu?
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6. Net bir cevap istiyoruz: Hiç tanımadığın birinin yaptığı yemeği, çok aç olduğunda bile yer misin?
7. Az kaldı! Bir Dünya mutfağı seçeceksin ve bu mutfaktan 1 hafta boyunca sınırsız yemek yeme hakkın olacak. Hangisini seçerdin?
8. Son sorudayız! Damak zevkini tanımlayan bir renk seçer misin?
9. Ferran Adrià!
10. Osman Sezener!
11. Yotam Ottolenghi!
12. Dominique Crenn!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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