Damak Zevkine Göre Hangi Ünlü Şefin Çırağı Olacağını Söylüyoruz!

Sebzeleri başrole koyup baharatlarla dans ettiren bir tarzın varsa, Yotam Ottolenghi’nin mutfağı seni çağırıyor. Zeytinyağı, nar ekşisi ve bol yeşillikle sarmalanmış tabaklar… 'Vejetaryen yemek sıkıcıdır.' diyenlere inat her lokmada patlayan lezzetler yaratmak senin işin. Not: Dereotu ve nane stoğunu asla tüketme, her şeyi son anda üzerine serpiştirirsin. 🌿🍆