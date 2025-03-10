Damak Zevkine Göre Hangi Ünlü Şefin Çırağı Olacağını Söylüyoruz!

Yemek yapmayı bir hikaye anlatma sanatına dönüştürmek istiyorsan Dominique Crenn’in çırağı olmak tam sana göre. Malzemeleri birer kelime, tabağı ise bir şiir gibi görüyorsan… 'Basit bir çorba bile duyguları anlatabilir.' diye düşünüyorsan bu mutfak senin için biçilmiş kaftan. Not: Tabağa koyduğun her sos damlasının bir anlamı olsun, rastgelelik yok! 🎨🍲