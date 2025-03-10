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Damak Zevkine Göre Hangi Ünlü Şefin Çırağı Olacağını Söylüyoruz!

etiket Damak Zevkine Göre Hangi Ünlü Şefin Çırağı Olacağını Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 19:01

Ünlü şeflere taş çıkartabildiğinden eminiz ama şef olma yoluna gireceğin zaman önce çıraklık yapman gerekiyor... 😔 Kimin yanında çalışacağını merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!

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1. Önlüğümüzü giymeden önce seni biraz tanıyalım. Damak zevkini bir kelime ile tanımlar mısın?

2. Şu görsele baktığında ağzın sulandı ya da bi' hoş oldun mu?

2. Şu görsele baktığında ağzın sulandı ya da bi' hoş oldun mu?

3. Bize hızlıca yiyebileceğin bir yemek seçer misin?

4. Afiyet olsun diyoruz ve devam ediyoruz! 😋 Bu yemeği yapmak için sana süre versek, kaç dakika talep edersin?

5. Akşam yemeklerini sıcak mı yersin yoksa soğuk mu?

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6. Net bir cevap istiyoruz: Hiç tanımadığın birinin yaptığı yemeği, çok aç olduğunda bile yer misin?

7. Az kaldı! Bir Dünya mutfağı seçeceksin ve bu mutfaktan 1 hafta boyunca sınırsız yemek yeme hakkın olacak. Hangisini seçerdin?

8. Son sorudayız! Damak zevkini tanımlayan bir renk seçer misin?

9. Ferran Adrià!

9. Ferran Adrià!

Tatlı bir kaosun ortasında dengeyi bulma yeteneğin, moleküler gastronominin sınırlarını zorlayan bir şefin yanında parlamanı sağlar. Ferran Adrià gibi sen de 'Yemek nedir ki zaten?' diye düşünüyor ve sıradan malzemeleri sihirbazlıkla buluşturuyorsun. Köpükten yemek yapma fikri seni heyecanlandırıyorsa (ve belki biraz da güldürüyorsa) doğru adrestesin. 

Not: Laboratuvar önlüğü takmayı unutma, aşçı şapkası yetmez bu işe! 🥼🔬

10. Osman Sezener!

10. Osman Sezener!

Lezzetleri hürmetle selamlayıp onlara modern bir dokunuş eklemek konusunda ustasın. Osman Sezener'in 'Azla çok yapma.' felsefesi tam sana göre: Sade görünümlü tabaklarda patlayan tatlar, annenin yemeklerine duyduğun özlemi Michelin yıldızlı bir şıklıkla buluşturmak… 'Geleneksel' senin için bir başlangıç noktası, hedef değil.

11. Yotam Ottolenghi!

11. Yotam Ottolenghi!

Sebzeleri başrole koyup baharatlarla dans ettiren bir tarzın varsa, Yotam Ottolenghi’nin mutfağı seni çağırıyor. Zeytinyağı, nar ekşisi ve bol yeşillikle sarmalanmış tabaklar… 'Vejetaryen yemek sıkıcıdır.' diyenlere inat her lokmada patlayan lezzetler yaratmak senin işin. Not: Dereotu ve nane stoğunu asla tüketme, her şeyi son anda üzerine serpiştirirsin. 🌿🍆

12. Dominique Crenn!

12. Dominique Crenn!

Yemek yapmayı bir hikaye anlatma sanatına dönüştürmek istiyorsan Dominique Crenn’in çırağı olmak tam sana göre. Malzemeleri birer kelime, tabağı ise bir şiir gibi görüyorsan… 'Basit bir çorba bile duyguları anlatabilir.' diye düşünüyorsan bu mutfak senin için biçilmiş kaftan. Not: Tabağa koyduğun her sos damlasının bir anlamı olsun, rastgelelik yok! 🎨🍲

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Ma Belle
Ma Belle
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