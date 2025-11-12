onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çöpten Topladığı Kartonlarla Görüntülenmişti: Oyuncu Metin Keçeci, Neden Karton Topladığını Açıkladı!

Çöpten Topladığı Kartonlarla Görüntülenmişti: Oyuncu Metin Keçeci, Neden Karton Topladığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2025 - 17:16

TRT dizisi Vefa Sultan'ın kadrosuna dahil olduğunu açıklamasının ardından bir süre ortalıklarda görünmeyen eski Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Keçeci, geçtiğimiz gün çöpten topladığı kartonlarla görüntülenmişti. Kartonlarla otobüse binen Metin Keçeci'nin son hali herkesi şaşırtmıştı. Borçları sebebiyle evinden olduğuna dair açıklamaları bulunan Metin Keçeci, neden çöpten karton topladığını açıkladı.

Kaynak: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok Güzel Hareketler'le tanıdığımız Metin Keçeci, Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

Çok Güzel Hareketler'le tanıdığımız Metin Keçeci, Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

Programdan ayrılmasının ardından açıklamalarıyla gündem olan Metin Keçeci, daha sonra TRT dizisi Vefa Sultan'la anlaştığını açıklamıştı. Keçeci, borçları yüzünden evinden olduğunu da aynı dönemde açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün çöpten topladığı kartonlarla görüntülenen Metin Keçeci'nin son hali herkesi şaşırtmıştı. Kartonlarla otobüse binen Keçeci, neden karton topladığıyla ilgili açıklama yaptı.

Metin Keçeci, “Bende herkes gibi toplu taşıma kullanan bir insanım. Halkın içinden biriyim." dedi ve "Taşınıyordum" bilgisini ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın