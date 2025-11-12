Çöpten Topladığı Kartonlarla Görüntülenmişti: Oyuncu Metin Keçeci, Neden Karton Topladığını Açıkladı!
TRT dizisi Vefa Sultan'ın kadrosuna dahil olduğunu açıklamasının ardından bir süre ortalıklarda görünmeyen eski Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Keçeci, geçtiğimiz gün çöpten topladığı kartonlarla görüntülenmişti. Kartonlarla otobüse binen Metin Keçeci'nin son hali herkesi şaşırtmıştı. Borçları sebebiyle evinden olduğuna dair açıklamaları bulunan Metin Keçeci, neden çöpten karton topladığını açıkladı.
Çok Güzel Hareketler'le tanıdığımız Metin Keçeci, Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.
Metin Keçeci, “Bende herkes gibi toplu taşıma kullanan bir insanım. Halkın içinden biriyim." dedi ve "Taşınıyordum" bilgisini ekledi.
