Çok Fazla Acıklı Müzik Dinlememek İçin 11 Geçerli Sebep
Bazen duygusal, çok romantik ve tam anlamıyla acıklı müzikler dinlemek ruhumuza iyi geliyor. Daha fazla dinlemek istiyoruz... Ama bunun da bir sınırı var. Çünkü aslında dinlediklerimiz zihnimizde bir yerlerde kalıyor. İşte neden acıklı müziği çok fazla dinlemememiz gerek onu açıklıyoruz!
1. Beynimize drama modunu kaydediyoruz.
2. Kendini film karakteri sanmaya başlıyorsun.
3. Gerçek duygularla sahte duygular karışabilir.
4. Kalp kırıklıklarını yeniden ısıtır.
5. Ruh halimiz playlistimizin esiri olur.
6. Uykuya hüzünle dalıp sabahları karamsar uyanılır...
7. Güzel anlarda bile ağlayasın geliyor.
8. Kendini motive etmekte zorlanıyorsun.
9. Ekibin o duygusal kişisi oluyorsun.
10. Her şeyi fazla derinleştirmeye başlıyorsun.
11. Yeni bir ilişkiye başlasan bile eskilerde kalıyorsun...
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
