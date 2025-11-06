onedio
Çok Fazla Acıklı Müzik Dinlememek İçin 11 Geçerli Sebep

06.11.2025 - 19:01

Bazen duygusal, çok romantik ve tam anlamıyla acıklı müzikler dinlemek ruhumuza iyi geliyor. Daha fazla dinlemek istiyoruz... Ama bunun da bir sınırı var. Çünkü aslında dinlediklerimiz zihnimizde bir yerlerde kalıyor. İşte neden acıklı müziği çok fazla dinlemememiz gerek onu açıklıyoruz!

1. Beynimize drama modunu kaydediyoruz.

Sürekli acıklı şarkılar dinlediğinde beynin, duygusal dalgalanmayı normal sanıyor. Bir süre sonra hüzün senin varsayılan ayarın oluyor yani mutluluk bile dramatik bir fon müziğiyle geliyor diyebiliriz.

2. Kendini film karakteri sanmaya başlıyorsun.

Yağmurda yürürken arka planda Sezen Aksu çalıyor ve sen aniden melankolik başrole dönüşüyorsun. Oysa sadece bakkala gidiyordun. Nerede hangi müziği dinlediğimiz oldukça önemli. Tabii ki biz başrol olalım ama neden acıklı bir başrol oluyoruz ki?

3. Gerçek duygularla sahte duygular karışabilir.

  • Şarkıdaki hikayeyi o kadar içselleştiriyorsun ki, kendi acın mı yoksa söz yazarı mı üzgündü karışıyor. Bu duygusal gaslight’a hiç gerek yok gibi bence! Zaten bunları dinledikçe zaman içerisinde gerçek duygularımızla sahte duygularımızın karışma ihtimali de var...

4. Kalp kırıklıklarını yeniden ısıtır.

  • “O kadar da kötü değildi” dediğin bir anı, bir Ed Sheeran introsuyla yeniden travmaya dönüşebilir. Aslında atlattığımız, unuttuğumuz anlara bir şarkıyla dönmek sandığımızdan da kolay ve hızlı... Duyguların mikrodalgası gibi olmaya gerek var mı?

5. Ruh halimiz playlistimizin esiri olur.

Neşeli olmayı denesen bile “Spotify karanlık köşe önerileri” seni geri çeker... “Sen hala üzgünsün galiba” diye fısıldar algoritma ve bir süre daha bu hüzünlü şarkılardan çıkamazsın...

6. Uykuya hüzünle dalıp sabahları karamsar uyanılır...

  • Beynin gece boyunca uyurken dinlediğin o hüzünlü sözlerini tekrar tekrar çalıyor. Rüyan bile slow motion oluyor. Sonra da sabah karamsar ve yorgun uyanıyorsun. Aslında ne dinlediğimiz gerçekten de çok ama çok önemli!

7. Güzel anlarda bile ağlayasın geliyor.

  • Güneş batıyor, elinde kahve var, her şey huzurlu... ama hop! Arka fonda acıklı bir piyano. O anın doğallığını bile dramatize ediyorsun. Senin beynin bir yerden sonra o dramatik müziklere alışıyor... Her şeyde bir ağlama hissi geliyor.

8. Kendini motive etmekte zorlanıyorsun.

Sabah “bugün harika geçecek!” diye kalkıyorsun ama sonra araya bir hüzünlü şarkı giriyor ve günün “harika değilmiş gibi” hissettirmeye başlıyor. Dinlediğin şarkılarla ihtiyacın olan o motivasyondan çok ama çok uzaklaşıyorsun.

9. Ekibin o duygusal kişisi oluyorsun.

  • Story’lerinde hep yağmur, karanlık odalar, şiirli caption’lar… “Acaba yine kim üzdü?” diye düşünüyor tüm arkadaşların... Halbuki sen sadece loş ışığı seviyorsun ama çevrene verdiğin etki hiç bu tarzda değil...

10. Her şeyi fazla derinleştirmeye başlıyorsun.

Basit bir mesaj bile sana duygusal çözümlemeleri çağrıştırıyor. Nokta koymuş… acaba duygusal bir mesafe mi var? diye düşünemden duramıyorsun. Unutma hayat bu kadar da drama dolu değil...

11. Yeni bir ilişkiye başlasan bile eskilerde kalıyorsun...

  • Mutlu olsan da fonda hala eski acılar çalıyor. Geleceğini “ex playlist”le sabote ediyorsun fark etmeden. Bu senin için çok normal görünmese de yeni başlangıçlara kendini tam olarak veremiyorsun.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
