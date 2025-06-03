onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
CoinTR’den Büyük Transfer: Arda Güler Markanın Yüzü Oldu!

CoinTR’den Büyük Transfer: Arda Güler Markanın Yüzü Oldu!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.06.2025 - 10:17

“Kriptonun Güvenli Noktası” CoinTR, bu alanda ses getiren hamlelerden birini yaptı. Yerli kripto para borsası CoinTR, İspanya’nın La Liga takımlarından Real Madrid’de forma giyen, dünyanın en iyi genç futbolcuları arasında gösterilen Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Arda Güler ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Santiago Bernabéu’dan Kriptoya Transfer

Santiago Bernabéu’dan Kriptoya Transfer

2023 yılının haziran ayında Türkiye - Galler maçında attığı golle A Milli Futbol Takımının tarihinde resmi bir maçta gol atan en genç futbolcu ünvanını elde eden Arda Güler,“Her hamlede hız, her adımda güven” mesajıyla duyurulan iş birliği kapsamında, her seviyeden kullanıcının kolayca kripto para satın almasına olanak tanıyan CoinTR’nin mesajlarını kitlelere ulaştıracak.

Hız, Strateji, Güven: CoinTR x Arda Güler

Hız, Strateji, Güven: CoinTR x Arda Güler

Heyecanlı olduklarını vurgulayan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Kripto para yatırımcıları, harekete geçmek için sağlam bir zemin ve güven duygusuna ihtiyaç duyuyor. Hız, güven ve stratejik araçlar, başarılı olmak isteyen kripto para yatırımcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin global spor arenasındaki önemli değerlerinden biri olan Arda Güler, kendisini başarıya ulaştıran stratejik karar alma yeteneği, hızı ve özgüveniyle CoinTR’nin mesajlarıyla birebir uyum sağlayan bir isim. Arda Güler’in CoinTR’nin marka elçisi olması, ülkemizde kripto para piyasasına girmek isteyen herkese ilham verecek” dedi.

“Her Profesyonelin Bir İlk Adımı Vardır!”

“Her Profesyonelin Bir İlk Adımı Vardır!”

Kullanıcıların birkaç adımda kripto para piyasalarına giriş yapmasını sağlayan yerli kripto para borsası CoinTR, 2024’ün Kasım ayından bu yana “herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” söylemini benimsiyor. Yeni başlayanların ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan platformlarında her hafta yeniliklere imza atan CoinTR, kullanıcı dostu arayüzü, 0 komisyonla işlem imkanı, kolay kripto al sat ekranı, 7/24 Türkçe desteği ve sunduğu rehberlerle yeni başlayanlara güven veriyor. Diğer yandan BTC/TRY başta olmak üzere TL paritesinde geniş işlem seçenekleri, hızlı token listelemeleri, yüksek likidite ve Otomatik Yatırım, Grid Bot ve Trend Haritası gibi güçlü işlem araçlarıyla profesyonellerin stratejileri için ihtiyaç duyduğu hızı ve güveni bir arada sunuyor. Bu yönüyle CoinTR, 'her profesyonelin bir ilk adımı vardır' diyerek başlangıçtan uzmanlığa giden yolda her seviyeden yatırımcının yanında oluyor.

CoinTR, marka yüzü Arda Güler ile birlikte, “Her profesyonelin bir ilk adımı vardır” söylemi üzerinden yatırım dünyasında cesur adımlar atmak için ilham kaynağı oluyor. İlk alım-satımdan ileri düzey stratejilere kadar kullanıcılarına güven temelli bir deneyim sunuyor. Yerli kripto borsası CoinTR, Arda Güler’in de katkısıyla güven vurgusunu geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. 

CoinTR, Arda Güler iş birliğini bir kullanıcı kazanımı başarısına dönüştürmek ve daha çok insanı blokzinciri teknolojisinin olanaklarıyla tanıştırmak için 200 milyon TL ödül havuzu içeren bir kampanya duyurdu. CoinTR kampanya koşullarına ve CoinTR - Arda Güler iş birliğine dair ayrıntılara CoinTR internet sitesinden ve diğer resmi kanallarından ulaşılabilir.

Disclaimer: Kripto varlık piyasalarının yüksek risk içerdiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla yatırım yapmanız önerilir. Bu içerik, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

#işbirliği

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın