CoinTR’den Büyük Transfer: Arda Güler Markanın Yüzü Oldu!

Kullanıcıların birkaç adımda kripto para piyasalarına giriş yapmasını sağlayan yerli kripto para borsası CoinTR, 2024’ün Kasım ayından bu yana “herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” söylemini benimsiyor. Yeni başlayanların ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan platformlarında her hafta yeniliklere imza atan CoinTR, kullanıcı dostu arayüzü, 0 komisyonla işlem imkanı, kolay kripto al sat ekranı, 7/24 Türkçe desteği ve sunduğu rehberlerle yeni başlayanlara güven veriyor. Diğer yandan BTC/TRY başta olmak üzere TL paritesinde geniş işlem seçenekleri, hızlı token listelemeleri, yüksek likidite ve Otomatik Yatırım, Grid Bot ve Trend Haritası gibi güçlü işlem araçlarıyla profesyonellerin stratejileri için ihtiyaç duyduğu hızı ve güveni bir arada sunuyor. Bu yönüyle CoinTR, 'her profesyonelin bir ilk adımı vardır' diyerek başlangıçtan uzmanlığa giden yolda her seviyeden yatırımcının yanında oluyor.

CoinTR, marka yüzü Arda Güler ile birlikte, “Her profesyonelin bir ilk adımı vardır” söylemi üzerinden yatırım dünyasında cesur adımlar atmak için ilham kaynağı oluyor. İlk alım-satımdan ileri düzey stratejilere kadar kullanıcılarına güven temelli bir deneyim sunuyor. Yerli kripto borsası CoinTR, Arda Güler’in de katkısıyla güven vurgusunu geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

CoinTR, Arda Güler iş birliğini bir kullanıcı kazanımı başarısına dönüştürmek ve daha çok insanı blokzinciri teknolojisinin olanaklarıyla tanıştırmak için 200 milyon TL ödül havuzu içeren bir kampanya duyurdu. CoinTR kampanya koşullarına ve CoinTR - Arda Güler iş birliğine dair ayrıntılara CoinTR internet sitesinden ve diğer resmi kanallarından ulaşılabilir.

Disclaimer: Kripto varlık piyasalarının yüksek risk içerdiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla yatırım yapmanız önerilir. Bu içerik, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

#işbirliği