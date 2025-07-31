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Çoğu Profesör ve Doçent! 400 Akademisyen Kara Listeye Alındı

Çoğu Profesör ve Doçent! 400 Akademisyen Kara Listeye Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 09:27

Ankara’da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada akılalmaz itiraf ortaya çıktı. Haklarında 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 65 şüpheli 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıklarını itiraf etti. 400 akademisyenin çoğu profesör ve doçent.

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Kamu yöneticilerinin imzalarını taklit ettiler. Sahte diploma, sürücü belgesi düzenlediler.

Kamu yöneticilerinin imzalarını taklit ettiler. Sahte diploma, sürücü belgesi düzenlediler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait sistemlere sahte e-imza ile girilerek, usulsüz şekilde üniversite diploması düzenlendiği ve sürücü belgesi sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiası üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturmada şu ana kadar 16 kişi tutuklanırken, toplamda 134 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Mayıs ayında tamamlanarak Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Sanıklar hakkında, “ÖSYM Kanunu'na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine izinsiz giriş” ve “Kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi” suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

400 bin TL'ye kadar para istediler.

400 bin TL'ye kadar para istediler.

İddianamede, şüphelilerin TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılar üzerinden Gazi Üniversitesi ve MEB sistemlerine erişim sağladığı, sahte mezuniyet belgeleri oluşturduğu, başarısız sürücü adaylarının sınav sonuçlarını sistem üzerinden değiştirerek başarılı gösterdiği belirtildi. Ayrıca, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para istedikleri ve bazı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak başkaları adına e-imza üretildiği de dosyada yer aldı. Gazi Üniversitesi ve MEB, soruşturma dosyasında müşteki konumunda bulunuyor.

E-İmza soruşturmasında akılamaz itiraflar: Çoğu profesör ve doçent olan 400 akademisyen atamasında rol oynadılar.

E-İmza soruşturmasında akılamaz itiraflar: Çoğu profesör ve doçent olan 400 akademisyen atamasında rol oynadılar.

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve yardımcısı ile birlikte, YÖK Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile bazı personelin e-imzalarının kopyalanmasına ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı. Bu kapsamda 65 şüpheliye daha dava açıldı. Şüphelilerin, sistem üzerinden 39 sahte diploma oluşturduğu ve 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren bazı avukatların diplomalarının silinerek yerlerine başka kişilerin bilgileriyle sahte kayıtlar oluşturduğu belirtildi.

Şüpheliler ifadelerinde, yaklaşık 400 akademisyenin usulsüz olarak kadroya alınmasında rol oynadıklarını, bu kişiler arasında çok sayıda doçent ve profesörün de yer aldığını itiraf etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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