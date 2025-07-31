Çoğu Profesör ve Doçent! 400 Akademisyen Kara Listeye Alındı
Ankara’da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada akılalmaz itiraf ortaya çıktı. Haklarında 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 65 şüpheli 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıklarını itiraf etti. 400 akademisyenin çoğu profesör ve doçent.
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Kamu yöneticilerinin imzalarını taklit ettiler. Sahte diploma, sürücü belgesi düzenlediler.
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400 bin TL'ye kadar para istediler.
E-İmza soruşturmasında akılamaz itiraflar: Çoğu profesör ve doçent olan 400 akademisyen atamasında rol oynadılar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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