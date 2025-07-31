Çoğu Profesör ve Doçent! 400 Akademisyen Kara Listeye Alındı

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve yardımcısı ile birlikte, YÖK Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile bazı personelin e-imzalarının kopyalanmasına ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı. Bu kapsamda 65 şüpheliye daha dava açıldı. Şüphelilerin, sistem üzerinden 39 sahte diploma oluşturduğu ve 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren bazı avukatların diplomalarının silinerek yerlerine başka kişilerin bilgileriyle sahte kayıtlar oluşturduğu belirtildi.

Şüpheliler ifadelerinde, yaklaşık 400 akademisyenin usulsüz olarak kadroya alınmasında rol oynadıklarını, bu kişiler arasında çok sayıda doçent ve profesörün de yer aldığını itiraf etti.