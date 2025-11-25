onedio
Çocukluk Günlerini Hatırlatacak: Anne Elinden Çıkmış Gibi 10 Nostaljik Yemek

Çocukluk Günlerini Hatırlatacak: Anne Elinden Çıkmış Gibi 10 Nostaljik Yemek

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 17:01

Çocukken annelerimiz yaptığı her şey bize çok lezzetli gelirdi. Anne eli diye bir şey var... Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte çocukken doyasıya yediğimiz yemeklerin sağlıklı versiyonlarını yapabiliriz! Böylece hem geçmişe döneriz hem de sağlıklı bir şekilde karnımızı doyururuz. 

Gelin, birlikte tariflere bakalım!

1. Patates Mücveri ve Mini Kek

1. Patates Mücveri ve Mini Kek

Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem tatlı hem de tuzlu tarifi aynı anda yapabilirsiniz. Çocukluğunuza dönmeye hazır olun!

Patates Mücver 

Malzemeler

  • 3 orta boy patates

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber

  • Maydanoz, dereotu

Yapılış

  • Patatesleri rendeleyip fazla suyunu sıkın.

  • Yumurta, un ve baharatlarla karıştırın.

  • Küçük toplar veya yassı parçalar yapın.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer haznesini hafif yağlayıp 180°C’de 10–12 dakika pişirin.

  • Dışı çıtır içi yumuşacık anne mücveri hazır.

Mini Kek

Malzemeler

  • 2 muz

  • 1 yumurta

  • 4 kaşık un

  • 2 kaşık şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılış

  • Malzemeleri karıştırıp küçük kalıplara dökün.

  • 160°C’de 12–14 dakika pişirin.

  • Dışı hafif kızarıp içi süngerimsi olur.

2. Köfte

2. Köfte

Çocukken yiyip yiyip doyamadığımız o lezzet! Hem anne lezzetinde olan hem de sağlıklı olan köfteleri daha az yap kullanarak Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabilirsiniz!

Malzemeler

  • 400 g kıyma

  • 1 yumurta

  • 1 soğan rendesi

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber, kimyon

Yapılış

  • Tüm malzemeleri yoğurup 10 dakika dinlendirin.

  • Köfteleri yuvarlayıp şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizip 180°C’de 12–14 dakika pişirin.

  • Yarı sürede hazneyi sallayın.

3. Sucuklu Yumurta ve Kaşarlı Ekmek

3. Sucuklu Yumurta ve Kaşarlı Ekmek

Afiyet olsun!

Sucuklu Yumurta

Malzemeler

  • 1 küçük tabağa sığacak sucuk dilimleri

  • 1 yumurta

  • Az tereyağı

Yapılış

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a dayanıklı küçük tabağı hafifçe yağlayın.

  • Sucukları dizip 180°C’de 2–3 dakika pişirin.

  • Yumurtayı kırıp 2–3 dakika daha pişirin.

  • Sucuklar çıtırlar, yumurta tam anne kahvaltısı kıvamı olur!

Kaşarlı ekmek

Malzemeler

  • Dilim ekmek

  • Tereyağı

  • Kaşar peyniri

Yapılış

  • Ekmekleri tereyağlayın.

  • Üzerine bol kaşar ekleyin.

  • 180°C’de 4–5 dakika pişirin.

4. Peynirli Sigara Böreği

4. Peynirli Sigara Böreği

Doyurucu olan bu tarifin daha sağlıklı halini Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapabilirsiniz!

Malzemeler

  • 2 yufka

  • Beyaz peynir ve maydanoz

Yapılış

  • Yufkayı üçgen kesin, iç malzemeyi ekleyin.

  • Sarıp kapatın.

  • Üzerine yağ sürüp 180°C’de 8–10 dakika pişirin.

  • Altın sarısı renk alınca çıkarın.

5. Sosisli Milföy ve Patlıcan Kızartması

5. Sosisli Milföy ve Patlıcan Kızartması

Ailecek yapılan bir pazar kahvaltısını düşünün... Bu ikili ile samimi bir ortam oluşur. Geçmişteki gibi etrafa karışık kokular yayılmaz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile kokular hapsedilir, böylece rahat bir alanda yemeğinizi yersiniz.

Sosisli Milföy

Malzemeler

  • 4 adet milföy

  • 4 adet sosis

  • 1 yumurta sarısı

Yapılış

  • Milföyleri şerit kesip sosise sarın.

  • Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • 180°C’de 8–10 dakika pişirin.

Patlıcan Kızartması

Malzemeler

  • 2 patlıcan

  • Tuz

  • Biraz yağ

Yapılış

  • Patlıcanları doğrayın ve tuzlayın.

  • Az yağ ekleyip karıştırın.

  • 180°C’de 12–14 dakika pişirin.

6. Patates Kroket

6. Patates Kroket

Okul kantininden alınan ve doyasıya yenilen o lezzet! Yediğiniz zaman zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun!

Malzemeler

  • 3 haşlanmış patates

  • 1 yumurta

  • 3 kaşık un

  • Tuz, karabiber

Yapılış

  • Tüm malzemeleri karıştırıp şekil verin.

  • Hafif yağlayıp 180°C’de 10–12 dakika pişirin.

  • Çıtır bir dış yüzey oluşur.

7. Poğaça

7. Poğaça

Anneler yaptıktan hemen sonra yemek istediğimiz için ellerimiz yanardı... Aynı sıcaklığı Philips Çift Hanzeli Airfryer ile yakalayabilirsiniz!

Malzemeler

  • Hazır poğaça hamuru veya milföy

  • Peynir

  • Yumurta sarısı

Yapılış

  • Hamuru peynirle doldurun.

  • Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • 180°C’de 8–10 dakika pişirin.

8. Şnitzel ve Soğan Halkası

8. Şnitzel ve Soğan Halkası

Dışarıda fast food yemeğe izin vermeyen annelerin çocuklarına daha sağlıklılarını yapmaları! Evde çocukken kokularını duyunca mutlu olduğumuz bu lezzetleri Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda yapabiliriz!

Şnitzel

Malzemeler

  • İnce tavuk göğsü

  • Un, yumurta ve galeta unu

  • Tuz, karabiber

Yapılış

  • Tavukları klasik pane sırasına göre bulayın.

  • Üzerine hafif yağ sıkın.

  • 190°C’de 10–12 dakika pişirin.

Soğan Halkası

Malzemeler

  • Soğan halkaları

  • Un, yumurta, galeta unu

  • Tuz

Yapılış

  • Halkaları pane yapın.

  • 190°C’de 8–10 dakika pişirin.

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
