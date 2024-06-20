Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Anlatıyoruz!
Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Anlatıyoruz!
Hem sağlığımızı hem de ilişkilerimizi etkileyen cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında doğru bilgiye sahip olmak çok önemli. Bu yazımızda, CYAE'lerin ne olduğunu, nasıl aktarıldığını, belirtilerini, yanlış bilinenleri ve korunma yollarını anlattık. İşte detaylar!
1. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar nedir?
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