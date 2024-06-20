Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Anlatıyoruz!

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar en sık korunmasız cinsel ilişkiyle aktarılır. Ayrıca enfekte kan, ortak iğne kullanımı ve anneden bebeğe doğum veya emzirme sırasında da geçebilirler. HIV/AIDS gibi enfeksiyonlar bu yollarla çok kolay yayılabilir. Bu nedenle enfeksiyon riskini azaltmak için korunma yöntemlerinin kullanılması şarttır.