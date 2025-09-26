Çıkılan Uzun Yolculukları Daha Lezzetli Hale Getiren 11 An
Uzun yolculuklar bazen bitmek bilmez gibi gelir. Hele ki araba, otobüs ya da trenle gidiyorsanız, bir süre sonra koltuk rahatsız etmeye, gözünüz hep saate gitmeye başlar. Ama işte bazı anlar vardır ki, yolculuğu sadece katlanılır değil, unutulmaz hale getirir. İşte hepimizin yaşadığı o tatlı anlar 👇
1. Güne köy kahvaltısıyla başlamak.
2. Bir kahve molasıyla yola devam etmek.
3. Hep birlikte atılan kahkahalar...
4. Hedefe yaklaşırken içinizdeki heyecan!
5. Yolun ortasında bir sandviç molası...
6. Bir anda açılan derin sohbetler...
7. Manzara, çay ve biraz huzur… Bu üçlüyle molalar daha keyifli!
8. Radyoda sevdiğin şarkı çıkınca hep bir ağızdan söylemek.
9. Aniden karşınıza çıkan muhteşem manzaralar...
10. Gün batımına tanıklık etmek.
11. Mola yerinde tanışılan yeni insanlar!
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
