Çıkılan Uzun Yolculukları Daha Lezzetli Hale Getiren 11 An

Bir yakıt istasyonunda durduğunuzda, o soğuk sandviçin ilk ısırığı, sanki yeniden yola başlamak için gereken enerjiyi bulmuşsunuz gibi hissettirir. Uzun bir yolculuğun ortasında, sıcak asfaltın üzerinde, bu pratik ve lezzetli atıştırmalık hem yorgunluğunuzu alır hem de “Vay be, bu yolculuk baya keyifli” dedirtir. Kaşarlı, tavuklu, füme etli ya da ton balıklı… Hangisini seçerseniz seçin, her bir ısırık, o kısa molayı adeta bir kutlamaya dönüştürür!