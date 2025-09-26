onedio
Çıkılan Uzun Yolculukları Daha Lezzetli Hale Getiren 11 An

Ecem Bekar
26.09.2025 - 15:03

Uzun yolculuklar bazen bitmek bilmez gibi gelir. Hele ki araba, otobüs ya da trenle gidiyorsanız, bir süre sonra koltuk rahatsız etmeye, gözünüz hep saate gitmeye başlar. Ama işte bazı anlar vardır ki, yolculuğu sadece katlanılır değil, unutulmaz hale getirir. İşte hepimizin yaşadığı o tatlı anlar 👇

1. Güne köy kahvaltısıyla başlamak.

Yola sabah erken saatlerde çıkmak, harika bir fırsat sunar. Yolda bir köy kahvaltısı molası, o günün en keyifli anlarından birine dönüşebilir. Sıcak ekmek, taze peynirler, zeytinler, bir tabak reçel… Ve tabii ki, yanına içeceğiniz bir fincan taze demlenmiş çay ya da kahve. Yolda bu tarz lezzetli bir başlangıç, tüm gününüzü güzelleştirebilir!

2. Bir kahve molasıyla yola devam etmek.

Yola çıktık, hadi bakalım! Ama bir dakika, kahve molası zamanı geldi! O ilk saatlerin yorgunluğu, bir soğuk kahveyle anında kaybolur. Şu serinletici cold brew’ün yudumları, sizi hem taze hem de enerjik tutar. Direksiyon başında bile kendinizi “tamam, ben hazırım” diye hissedeceksiniz. İster kutu, ister cam şişe, hangisini seçerseniz seçin, o kahve her an yanınızda, yola çıkarken yanınıza almanız gereken en güzel şeylerden biri!

3. Hep birlikte atılan kahkahalar...

Yolda bir şeye takılıp herkesin aynı anda kahkahalara boğulduğu anlar vardır. Yanlış yola girmek, garip bir tabela görmek ya da birinin söylediği saçma bir espri… Kahkaha bir kere koptu mu, herkesin modunu yükseltir ve yol nasıl geçiyor anlamazsınız.

4. Hedefe yaklaşırken içinizdeki heyecan!

Saatlerdir gidiyorsunuz ve sonunda tabelalarda gideceğiniz yerin ismini görüyorsunuz. O anda içten gelen o heyecan var ya, anlatılmaz yaşanır. Hele yan koltukta sevdiğiniz insanlar varsa, “geldik sonunda!” diye bir sevinç patlaması yaşanır.

5. Yolun ortasında bir sandviç molası...

Bir yakıt istasyonunda durduğunuzda, o soğuk sandviçin ilk ısırığı, sanki yeniden yola başlamak için gereken enerjiyi bulmuşsunuz gibi hissettirir. Uzun bir yolculuğun ortasında, sıcak asfaltın üzerinde, bu pratik ve lezzetli atıştırmalık hem yorgunluğunuzu alır hem de “Vay be, bu yolculuk baya keyifli” dedirtir. Kaşarlı, tavuklu, füme etli ya da ton balıklı… Hangisini seçerseniz seçin, her bir ısırık, o kısa molayı adeta bir kutlamaya dönüştürür!

6. Bir anda açılan derin sohbetler...

Yolda bazen öyle bir an gelir ki, hiç beklemediğiniz biriyle çok derin bir konuya dalarsınız. Hayat, aşk, gelecek planları… Normalde açılmayacak şeyler, yolun büyüsüyle birden ortaya dökülür. Ve o sohbetler yıllar sonra bile aklınızda kalır.

7. Manzara, çay ve biraz huzur… Bu üçlüyle molalar daha keyifli!

Yolculuğun ortasında bir çay molası vermek gibisi yok! O kadar uzun süre direksiyon başında ya da arka koltukta oturduktan sonra, bir demlenmiş sıcak çay almak, o yorgunluğu bir anda alıp götürüyor. Çayın kokusu bile rahatlatıyor. Hani derler ya, 'bir çay iç, rahatla,' işte o tam bu an!

8. Radyoda sevdiğin şarkı çıkınca hep bir ağızdan söylemek.

O sessizlik anlarını bilirsiniz… Herkes telefonuna gömülmüş, camdan dışarı bakıyor. Sonra bir anda radyoda en sevdiğiniz şarkı çalmaya başlar. İlk mırıldanan çıkar, sonra diğerleri katılır ve bir bakmışsınız araba mini bir konser alanına dönüşmüş. İşte o an yolculuğun tadı başka hiçbir şeyde yok.

9. Aniden karşınıza çıkan muhteşem manzaralar...

Uzun yolun belki de en sürprizli kısmı budur. Dönemeçten çıkınca sizi bekleyen bir göl, köyün içinden geçen dere ya da yemyeşil tarlalar… Yolculuğun bütün sıkıntısını unutturur. Hemen telefonlar çıkar, “bunu çekmeden olmaz” diyerek fotoğraf üstüne fotoğraf çekilir.

10. Gün batımına tanıklık etmek.

Arabanın camından dışarı bakarken bir bakmışsınız gökyüzü pembeden mora dönmüş. Hele deniz kenarında ya da dağların arasında gidiyorsanız, manzara kartpostal gibi olur. İnsanın içi huzurla dolar, yorgunluk falan kalmaz.

11. Mola yerinde tanışılan yeni insanlar!

Hiç hesapta yokken, mola verdiğiniz yerde biriyle tanışmak ve iki dakika da olsa sohbet etmek… Bazen bir çay eşliğinde, bazen sırada beklerken. Kısacık ama tatlı bir anı olarak kalır. Yolculuk, işte bu sürprizlerle güzelleşir.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
