1908 Londra Olimpiyatları'nda Charles Hefferon Finişe 3 Km Kala Ne Yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

21.08.2025 - 23:04

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen “1908 Londra Olimpiyatları'nda erkekler maraton yarışında ikincinin 4 dakika önünde ilk sırada olan Charles Hefferon finişe 3 km kala ne yapmış ve yarışı 3. sırada tamamlamıştır?” sorusu kısa sürede merak konusu oldu.

İşte 200.000 TL değerindeki sorunun şıkları ve cevabı...

1908 Londra Olimpiyatları'nda erkekler maraton yarışında ikincinin 4 dakika önünde ilk sırada olan Charles Hefferon finişe 3 km kala ne yapmış ve yarışı 3. sırada tamamlamıştır?

A: seyircilerle konuşmaya dalmıştır

B: alkollü içki içmiş ve karnı ağrımıştır

C: bir ağaç altında uyuyakalmıştır

D: bayılan tavşan atlete yardım etmiştir

Cevap B, yani alkollü içki içmiş ve karnı ağrımıştır.

