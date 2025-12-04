Çeyrek Altın Kaç Gram Gelir? Güncel Çeyrek Altın Ağırlığı

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı ekonomi ve değerli madenlere dair merak uyandıran bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?” sorusu yöneltildi. Altın yatırımı yapan pek çok izleyici bu temel bilginin doğru cevabını öğrenmek istedi.