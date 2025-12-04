onedio
Çeyrek Altın Kaç Gram Gelir? Güncel Çeyrek Altın Ağırlığı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 21:34

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı ekonomi ve değerli madenlere dair merak uyandıran bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?” sorusu yöneltildi. Altın yatırımı yapan pek çok izleyici bu temel bilginin doğru cevabını öğrenmek istedi.

Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?

A: 0,254

B: 0,754

C: 1,254

D: 1,754

Doğru Cevap: D: 1,754

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
