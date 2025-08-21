onedio
Cennetin Çocukları Konusu Nedir? Cennetin Çocukları Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
21.08.2025 - 21:02

TRT 1’in yeni sezon projelerinden Cennetin Çocukları, ilk tanıtımlarıyla seyirciye “yakında” mesajını verdi. Dizi, yeraltı dünyasının sert yüzünden aile sıcaklığına uzanan bir dönüşüm hikayesiyle karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda Soner Caner, senaryoda Ali Kara var; yapım ise Motto Yapım. Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun yer alıyor. Gelin detaylara geçelim!

Cennetin Çocukları Konusu

“Cennetin Çocukları”, İskender adlı bir yeraltı karakterinin, zorlu geçmişinden sıyrılıp sıcak bir yuvaya ve yeni bir hayata tutunma çabasını merkezine alıyor. İskender, yıllarca suçla iç içe kalmış, sert kararlar almış bir isim olacak. Tanıştığı insanlar ve beklenmedik bağlar derken sürprizlerle dolu bir hikaye. Sadakat, yüzleşme, merhamet ve dahası…

Cennetin Çocukları Oyuncu Kadrosu

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Birand Tunca ve Ali Düşenkalkar kadroda yer alan isimlerden.

Cennetin Çocukları Bölümler ve Sezonlar

Dizi 1. sezonuyla ilk kez ekranlara geliyor; bölüm sayısı ve yayın günü resmen açıklanmadı. İlk ve ikinci tanıtımlar yayımlandı.

Cennetin Çocukları Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Cennetin Çocukları’nı TRT 1 kanalında izleyeceğiz. TRT 1’in haber sayfalarında yayın tarihi “çok yakında” olarak yer alıyor. Eylül ayında yayınlanacak dizinin gün ve saati henüz paylaşılmadı.

Cennetin Çocukları Benzeri Diziler

Aile, suç ve dönüşüm temalarını sevenler için: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, İçerde, Bir Zamanlar Çukurova, Suskunlar, Karadayı’yı önerebiliriz.

