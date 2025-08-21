Cennetin Çocukları Konusu Nedir? Cennetin Çocukları Oyuncuları ve Tüm Detaylar

“Cennetin Çocukları”, İskender adlı bir yeraltı karakterinin, zorlu geçmişinden sıyrılıp sıcak bir yuvaya ve yeni bir hayata tutunma çabasını merkezine alıyor. İskender, yıllarca suçla iç içe kalmış, sert kararlar almış bir isim olacak. Tanıştığı insanlar ve beklenmedik bağlar derken sürprizlerle dolu bir hikaye. Sadakat, yüzleşme, merhamet ve dahası…