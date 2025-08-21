Cennetin Çocukları Konusu Nedir? Cennetin Çocukları Oyuncuları ve Tüm Detaylar
TRT 1’in yeni sezon projelerinden Cennetin Çocukları, ilk tanıtımlarıyla seyirciye “yakında” mesajını verdi. Dizi, yeraltı dünyasının sert yüzünden aile sıcaklığına uzanan bir dönüşüm hikayesiyle karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda Soner Caner, senaryoda Ali Kara var; yapım ise Motto Yapım. Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun yer alıyor. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cennetin Çocukları Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cennetin Çocukları Oyuncu Kadrosu
Cennetin Çocukları Bölümler ve Sezonlar
Cennetin Çocukları Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Cennetin Çocukları Benzeri Diziler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın