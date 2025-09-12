“Çarpıntı” 2. Bölümüyle 14 Eylül Pazar Akşamı Star TV’de!

Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras, Aslı'yı Reyhan'ın durumundan faydalanmakla suçlarken, Aslı bu suçlamalara karşı çıkar. Aslı'nın evlerine gelmesini istemeyen Figen, Reyhan'ı bu konuda sert bir şekilde uyarır. Melike'nin acısını Aslı ile dindirmeye çalışan Reyhan, Aslı'dan uzak durması için yapılan bu baskılara çok öfkelenir. Figen, Aslı'yı evden uzak tutmak için yeni bir adım atar, Hülya ise bu durumu olabildiğince kendi lehine kullanmak ister. Aras ve Emre karşı karşıya gelirken, Aras yeni bir plan için düğmeye basar. Aslı'ya haksızlık yaptığını fark eden Aras, ona Melike'nin nasıl biri olduğunu anlatır. İkili arasındaki buzlar biraz olsun erirken, Hülya çocuklarını çok üzecek ve şaşırtacak bir kararın eşiğindedir.