“Çarpıntı” 2. Bölümüyle 14 Eylül Pazar Akşamı Star TV’de!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 22:35

Star TV’nin iddialı yapımı “Çarpıntı”, ikinci bölümüyle 14 Eylül Pazar akşamı ekranlarda olacak. OGM Pictures imzalı dizi, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

OGM Pictures imzalı Çarpıntı, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin kaleme aldığı “Çarpıntı” ikinci bölümüyle 14 Eylül Pazar akşamı Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Çarpıntı'nın 2. bölüm konusu:

Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras, Aslı'yı Reyhan'ın durumundan faydalanmakla suçlarken, Aslı bu suçlamalara karşı çıkar. Aslı'nın evlerine gelmesini istemeyen Figen, Reyhan'ı bu konuda sert bir şekilde uyarır. Melike'nin acısını Aslı ile dindirmeye çalışan Reyhan, Aslı'dan uzak durması için yapılan bu baskılara çok öfkelenir. Figen, Aslı'yı evden uzak tutmak için yeni bir adım atar, Hülya ise bu durumu olabildiğince kendi lehine kullanmak ister. Aras ve Emre karşı karşıya gelirken, Aras yeni bir plan için düğmeye basar. Aslı'ya haksızlık yaptığını fark eden Aras, ona Melike'nin nasıl biri olduğunu anlatır. İkili arasındaki buzlar biraz olsun erirken, Hülya çocuklarını çok üzecek ve şaşırtacak bir kararın eşiğindedir.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
