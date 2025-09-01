Canlandırıcı Bir Sabah Rutini İçin Yapman Gerekenleri Anlatıyoruz!
Sabahları zinde uyanmak aslında tahmin ettiğinden çok daha kolay olabilir. Yatağını toplamak ya da kahve içmek kadar basit alışkanlıkların yanında, bu sana ve vücuduna değer veren adımları sabah rutinine dahil etmek hem vücudunu uyandırır hem de günün enerjisini bambaşka bir seviyeye taşır. İşte sabaklarınıbaştan aşağı yenileyecek öneriler!
İlk iş bir bardak ılık su iç.
Güne ferahlatıcı bir duşla başla.
Vücudunu canlandırmak için peeling yap.
Banyo keyfini renklendirmek için banyo topları kullan.
Cildini nemlendirerek güne taptaze başla.
Kokularla enerjini yükselt.
Sabahına keyifli bir esneme egzersizi ile hareket kat.
