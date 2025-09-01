onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Canlandırıcı Bir Sabah Rutini İçin Yapman Gerekenleri Anlatıyoruz!

etiket Canlandırıcı Bir Sabah Rutini İçin Yapman Gerekenleri Anlatıyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 10:48

Sabahları zinde uyanmak aslında tahmin ettiğinden çok daha kolay olabilir. Yatağını toplamak ya da kahve içmek kadar basit alışkanlıkların yanında, bu sana ve vücuduna değer veren adımları sabah rutinine dahil etmek hem vücudunu uyandırır hem de günün enerjisini bambaşka bir seviyeye taşır. İşte sabaklarınıbaştan aşağı yenileyecek öneriler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk iş bir bardak ılık su iç.

Vücudunu uyandırmanın en sağlıklı yollarından biri bu. Gece boyunca dinlenmiş bedenini nazikçe harekete geçirir, sindirim sistemini rahatlatır ve gün için güzel bir hazırlık yapar.

Güne ferahlatıcı bir duşla başla.

Sabahları alınan kısa bir duş, vücudunu uyandırmanın en etkili yollarından biridir. Ilık ya da serin suyun temasını hissetmek, kan dolaşımını hızlandırır ve gece boyunca biriken ağırlığı üzerinizden siler. Duş esnasında kokusuyla seni mutlu edecek ferahlatıcı ürünler tercih etmek ruhunu da aynı anda canlandırır.

Vücudunu canlandırmak için peeling yap.

Hafif bir vücut peelingi, sadece cildini pürüzsüzleştirmekle kalmaz; aynı zamanda sabahına minik bir masaj etkisi de katar. Ölü derilerden arınmak cildinin nefes almasını sağlar, bu da güne daha taze ve parlak bir hisle başlamana yardımcı olur. Peeling sırasında kokulu ve hafif granüllü ürünler tercih ederek adeta evinde spa deneyimi yaşayabilirsin.

Banyo keyfini renklendirmek için banyo topları kullan.

Küçük ama etkili bu adım, biraz keyife vaktin varsa sabah rutinine eğlenceli bir dokunuş ekler. Suda eriyen banyo topları, hem renkleri hem de kokularıyla seni uyandırır. Köpüklerin arasında kendini şımartmak, sıradan bir banyoyu kısa bir mutluluk ritüeline dönüştürür.

Cildini nemlendirerek güne taptaze başla.

Duştan sonra cildin en çok neme ihtiyaç duyan zamanıdır. Hafif yapılı bir vücut losyonu ya da nemlendirici sürmek, sadece yumuşacık bir his bırakmakla kalmaz; aynı zamanda gün boyu ferah hissetmeni sağlar. Bu adımı es geçmemek, sabah bakımının en canlandırıcı parçalarından biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kokularla enerjini yükselt.

Sabah kullandığın hafif bir vücut spreyi ya da esans, hem ruh halini hem de enerjini bir anda değiştirebilir. Ferah kokular, beynine canlılık sinyali gönderir ve seni güne hazırlar. Kendini güzel hissetmek, aslında bu ufak dokunuşlarla başlar.

Sabahına keyifli bir esneme egzersizi ile hareket kat.

Bedenin dinçleşmesi sadece duşla ya da bakım ürünleriyle değil, hareketle de mümkündür. Kısa bir esneme ya da birkaç dakikalık yoga, kaslarını uyandırır ve kan akışını hızlandırır. Böylece hem zihnin hem de bedenin yepyeni bir gün için seninle olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın