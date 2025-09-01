Canlandırıcı Bir Sabah Rutini İçin Yapman Gerekenleri Anlatıyoruz!

Bedenin dinçleşmesi sadece duşla ya da bakım ürünleriyle değil, hareketle de mümkündür. Kısa bir esneme ya da birkaç dakikalık yoga, kaslarını uyandırır ve kan akışını hızlandırır. Böylece hem zihnin hem de bedenin yepyeni bir gün için seninle olur.