Can Holding Soruşturmasında Firari Olan Kemal Can Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
25.09.2025 - 22:45

İsranbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Can Holding’ soruşturması kapsamında firari durumda olan, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ı gözaltına aldı.

Kemal Can, 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’nda tutuluyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ilerleyen süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in yöneticisi 10 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 6’sı daha önce yakalanmıştı.

