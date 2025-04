Çalma listenin çoğu yavaş tempolu, derin ve duygusal şarkılardan oluşuyor! Sen, duygusal zekâsı yüksek, romantizmin ve stilinle her ortamda dikkat çeken birisin. Müzik senin için bir terapi aracı gibi, her duyguyu şarkılarla yaşayıp hissediyorsun. Hayatın bazen karmaşık olsa da, müziğinle her zaman huzur buluyorsun. Her notada bir anlam arıyorsun!