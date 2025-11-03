onedio
Cadılar Bayramı Efesinden Stresten Kel Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cadılar Bayramı Efesinden Stresten Kel Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 17:42

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Pazartesi günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Ekran süresi ayakta kalma süresine yaklaşan kullanıcılar en çok nelere gülmüş?

Başlayalım!

twitter.com

Bir edebiyat furyası başladı.

twitter.com

O da bir detay...

twitter.com

Roman kahramanı mısın?

twitter.com

Bu kadar benzerlik fazla.

twitter.com
Her işin peşine düşeceksin şöyle;

twitter.com

Aldıktan sonra dikkat edersin.

twitter.com

Bir eleştiri...

twitter.com

Yazık ya...

twitter.com

Daha gerçekçi...

twitter.com
Efeler Bayramı

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
