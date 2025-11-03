onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 14:08

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki, yazışırken kırıp geçirenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Onu nasıl becerdi?

Onu nasıl becerdi?
twitter.com

Sevimli mi olunuyor böyle?

Sevimli mi olunuyor böyle?
twitter.com

Gereksiz panik

Gereksiz panik
twitter.com

Sağlıklı olduğuna emin miyiz?

Sağlıklı olduğuna emin miyiz?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belki de şarjı bitmiştir?

Belki de şarjı bitmiştir?
twitter.com

Bu neyin acelesi?

Bu neyin acelesi?
twitter.com

Muhabbetinize doyum olmuyor.

Muhabbetinize doyum olmuyor.
twitter.com

Nokta da sorgulanmasın.

Nokta da sorgulanmasın.
twitter.com

Gayet kendinden emin.

Gayet kendinden emin.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsanelerden!

Efsanelerden!
twitter.com

İçeriği kapatalım 👋

İçeriği kapatalım 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın