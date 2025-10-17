Bursa'daki Suyun Bitmesinin Ardından Susuzluk Riski Yüksek Olan İller

2025 yazı özellikle Batı şehirlerinde susuzluğun tavan yaptığı ve baraj doluluk oranlarının düşük seviyelere indiği bir mevsim oldu. Sonbahar aylarında da beklenen yağışların gelmemesiyle belli başlı önemli barajlar kurudu. Su kaynaklarıyla ünlü Bursa'nın suyu kalmadı. Ancak bu risk sadece Bursa ile sınırlı değil. Risk altında olan başka kentler de var.