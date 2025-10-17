Bursa'daki Suyun Bitmesinin Ardından Susuzluk Riski Yüksek Olan İller
2025 yazı özellikle Batı şehirlerinde susuzluğun tavan yaptığı ve baraj doluluk oranlarının düşük seviyelere indiği bir mevsim oldu. Sonbahar aylarında da beklenen yağışların gelmemesiyle belli başlı önemli barajlar kurudu. Su kaynaklarıyla ünlü Bursa'nın suyu kalmadı. Ancak bu risk sadece Bursa ile sınırlı değil. Risk altında olan başka kentler de var.
Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden Bursa'da Nilüfer ve Doğancı Barajları tamamen kurudu.
X'te Hava Forum hesabının aktardığına göre risk altındaki iller ve mevcut baraj doluluk oranları şöyle;
En riskli il ise Kahramanmaraş.
