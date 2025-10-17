onedio
Bursa'daki Suyun Bitmesinin Ardından Susuzluk Riski Yüksek Olan İller

Bursa'daki Suyun Bitmesinin Ardından Susuzluk Riski Yüksek Olan İller

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
17.10.2025 - 15:20

2025 yazı özellikle Batı şehirlerinde susuzluğun tavan yaptığı ve baraj doluluk oranlarının düşük seviyelere indiği bir mevsim oldu. Sonbahar aylarında da beklenen yağışların gelmemesiyle belli başlı önemli barajlar kurudu. Su kaynaklarıyla ünlü Bursa'nın suyu kalmadı. Ancak bu risk sadece Bursa ile sınırlı değil. Risk altında olan başka kentler de var.

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden Bursa'da Nilüfer ve Doğancı Barajları tamamen kurudu.

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden Bursa'da Nilüfer ve Doğancı Barajları tamamen kurudu.

Komşu illerden çekilecek sularla telafi edilmeye çalışılan susuzluk Bursa'da baraj doluluk oranlarını %0 seviyesine çekti. Ancak tek tehlike altındaki şehrimiz ne yazık ki Bursa değil.

X'te Hava Forum hesabının aktardığına göre risk altındaki iller ve mevcut baraj doluluk oranları şöyle;

X'te Hava Forum hesabının aktardığına göre risk altındaki iller ve mevcut baraj doluluk oranları şöyle;

Kahramanmaraş: %1.01

Ankara: %3.6

İzmir: %9.2

Denizli: %18

İstanbul: %24.51

En riskli il ise Kahramanmaraş.

En riskli il ise Kahramanmaraş.

DSİ verilerine göre tarım ve sulama için önemli bir yer tutan Ayvalı Barajı'nın güncel doluluk oranı %1'e indi. Ankara Türkşerefli Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık %6, İzmir'de Alaçatı ve Gördes Barajları ise kurumuş durumda.

