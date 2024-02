Burada Sadece Katiller Var! Bir de Şahane Genç Oyuncular…

Ege Tonbul: Bugün altıncı oyunumuzu oynuyor olacağız.

-Adapte olabildiniz mi peki oyuna?

Lorin Merhart: Zaman içerisinde olduk. Şu an tamamen oturmuş durumda oyun diyebilirim.

Kaan Sevi: Tabii hâlâ zorlayan şeyler yok değil çünkü bizim dekorumuz da oyuncumuz. Dönüyor ve farklı sahnelerde teknik anlamda bazen zorlanabiliyoruz ama genel anlamda ama majör olarak zorlandığımız şeyler azaldı diyebilirim. Zor bir oyun çünkü.

Berk Ali Çatal: Mesela zorlandığımız konulardan biri, psikoloğumuzla telefonda ya da online yaptığımız görüşmelerde aldığımız geri beslemeler ışığında provaları alırken her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorduk ama bir gün yüz yüze bir görüşme yapmak istedik ve o gün resmen bize konuya dair daha detaylı örnek ve açıklamaların olduğu bir rota çizdi. O an hepimiz birbirimize baktık ve o an yaptığımız her şeyin yanlış olduğunu fark edip her şeyi baştan kurgulamaya başladıkça bu cidden zor ve yorucu bir süreçti.

Kaan Sevi: Bu arada benim son dakika değişikliklerim de oldu. Bir gece rüyamda bu oyundaki Görkem Komiser karakterinin kadın olduğunu gördüm ve uyanıp hemen Ege’yi aradım. 'Ege, bu karakteri kadın yapmalısın.' dedim.

-Nasıl bir rüyaydı o?.. ( Gülüşmeler)

Kaan Sevi: Vallahi tamamen oyun odaklıydı kötü bir niyetim yoktu  Ege’yi bir şeylere de ikna etmek çok zordur. İlk başta ikna olmadı ama sonrasında düşününce hemen İrem’i aradık ve teklif götürdük ve onu da ekibimize dahil ettik ve bugün görüyoruz ki çok doğru bir karar almışız.