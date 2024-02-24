Burada Sadece Katiller Var! Bir de Şahane Genç Oyuncular…
Burada Sadece Katiller Var! Bir de Şahane Genç Oyuncular…
Başlığı tekrar tekrar okuyunca, sizin de “Bu adam neden bahsediyor acaba?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama işin şahaneliğini anlatmaya her kelimenin kifayetsiz kalacağını düşünerek, direkt oyunun adını yazmayı sonrasında da genç oyuncu arkadaşlarıma bir gönderme yapmayı uygun buldum başlığımda.
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Konuya gelecek olursam;
Sadece gelecek olursam;
-Ege bu oyunun çıkış noktası nedir? Biz bu akşam ne izleyeceğiz?
-Peki, bu kurgu senin gerçek hayatta da yaşadığın ya da şahit olduğun bir şey miydi?
-Pekala, asperger sendromlu birinin ağabeyi olarak, sen nasıl adapte oldun bu role Furkan? Yani daha önce hiç benzer bir durumu canlandıran biriyle karşı karşıya oynadığın bir tecrüben oldu mu? Yoksa bu da senin için keşfettiğin yeni bir durum mu?
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-Bu kaçıncı oyununuz olacak?
-Peki, çaycı bu oyunun neresinde? Yani sağlam bir farkındalıkla alakalı tema var, polisler var, travma var. Çaycıyı ben konumlandıramadım kafamda. Tam olarak nasıl bir karakter bu?
Pekala, hepiniz okullu oyuncularsınız. Şimdi size biraz magazinsel biraz serzeniş içeren bir soru soracağım: Bu kadar meşakkatli bir eğitim sürecinden geçiyoruz ve hayatımızı adıyoruz bu mesleğe. Fakat birinin bir model yarışmasından çıkıp ya da herhangi bir tanınmışlığı dahi olmadan sadece bedensel avantajlarıyla yetenekli insanların önüne geçirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu genelde dünyada da böyle ama ülkemizde daha fazla hissediyor ve görüyoruz. Bir yandan herkes konservatuar okumak zorunda değil. Kişiler bu şansı elde edememiş olabilir ve sonrasında dışarıdan alınan eğitimlerle bu açığı kapatabilirler buna da saygı duyuyorum ama herhangi bir yeteneği de olmadan sadece kaşının gözünün güzelliği ile ön plana çıkma konusu sizler içinde rahatsız edici değil mi?
Oyun hakkındaki yorumum:
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