Burada Sadece Katiller Var! Bir de Şahane Genç Oyuncular…

Dün akşam ben muhteşem bir oyun izledim. Hâlâ etkisindeyim, desem abartmış olmam asla ve bu oyun, büyük bütçeli prodüksiyon şirketlerinin bünyesinden çıkmış bir iş değil. Yolun çok başında olan iki genç prodüktör İsmet Ege Tonbul ve Kaan Sevi’nin yetenekleri ve inançları neticesinde, sisteme ve her şeye rağmen ‘’Haydi, en iyi bildiğimiz işi layıkıyla yapalım.’’ dedikleri türden bir iş. Dolayısıyla, doğası kaygıdan uzak, tamamen içinde sanat barındıran ve sanata aşık kişilerin bir araya geldiği tadından yenmez bir proje haline gelmiş.

Ege hem çok yetenekli bir oyuncu, hem yazar ve yönetmen tarafını ilk kez deneyimlediğim bir sanatçı dostum. Babası çok kıymetli, oyunculuk hocam, tiyatro dünyasının yaşayan efsane ismi Gürol Tonbul’dur. Lakin bu yazacaklarımın Ege’nin Gürol Tonbul’un oğlu olmasıyla uzaktan yakından alakası yok zira nice ailelerinin sanatsal anlamda yaptığı işlerin gölgesinde kalmaktan öteye geçemeyen birçok ismin çok dışında, Ege, aile ismine sığınmadan, bağımsızca kendi yolculuğunda devam eden ve çok başarılı işlere imza atan genç bir dostum. Yani bugün yazacaklarım asla bir torpil ve reklam değil tamamen tüm samimiyetimle içinden geçenlerdir. Zaten onun adını o kadar çok ama o kadar çok duyacaksınız ki yakın zaman ve gelecek günlerde ve bugün okuduklarınızın ne denli doğru tespitler olduğuna kendiniz de ikna olacaksınız. Ege ve Kaan’ın oluşumlarının adı HOF Project. Bu ismi de şimdiden kayıt altına almakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Geçtiğimiz gece Ege’nin daveti üzerine oyunlarını izlemeye gittim. Beni bilen bilir ama… Her ne kadar davet edilsem de ben sanatın desteklenmesi adına biletimi alır öyle giderim. Bununla da gurur duyarım çünkü kendim de bir sahne sanatları profesyoneli olduğum ve senelerdir bu durumdan muzdarip olduğum için insanların ücretsiz şekilde bir yere davet edilmekle alakalı ısrarlarını ve taleplerini sanata, emeğe ve sürdürülebilirlik motivasyonuna bir hakaret olarak görüyorum. Yani kıssadan hisse, ülkemizde zaten yeteri kadar darbeli bir alan olan sanatı desteklemek için lütfen siz de bilet alın ve yeni yaratımların desteklenmesine katkı sağlayın.