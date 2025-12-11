onedio
Bunu da Yaptılar! Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Tarihini Değiştirirken Yakalandılar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 09:47

Son zamanlarda yurdumuzun dört bir yanından halkın sağlığını tehlikeye atan işletmeler, restoranlar ifşa oluyor. Son olarak Antalya'da bir gıda deposunda ürünlerin son kullanma tarihlerinin değiştirildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Bakan Yumaklı, söz konusu depoda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

Antalya'da bir işletmeye düzenlenen baskında, halk sağlığının nasıl hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basan ve piyasa sürmeye hazırlayan işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı paylaşımda 'Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verdi. 

Gıda deposunda çekilen videoda, birçok ürünün son kullanma tarihini değiştirmek için son model etiket makinesi kullanıldığı görüldü.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı;

Abdullah Er

cezası yaptırımı vs yok ki. yine yapar yine yapar.

oxy

bu hayatı şans eseri yaşıyoruz