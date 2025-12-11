Bunu da Yaptılar! Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Tarihini Değiştirirken Yakalandılar!
Son zamanlarda yurdumuzun dört bir yanından halkın sağlığını tehlikeye atan işletmeler, restoranlar ifşa oluyor. Son olarak Antalya'da bir gıda deposunda ürünlerin son kullanma tarihlerinin değiştirildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Bakan Yumaklı, söz konusu depoda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
cezası yaptırımı vs yok ki. yine yapar yine yapar.
bu hayatı şans eseri yaşıyoruz