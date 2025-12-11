Bunu da Yaptılar! Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Tarihini Değiştirirken Yakalandılar!

Antalya'da bir işletmeye düzenlenen baskında, halk sağlığının nasıl hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basan ve piyasa sürmeye hazırlayan işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı paylaşımda 'Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Gıda deposunda çekilen videoda, birçok ürünün son kullanma tarihini değiştirmek için son model etiket makinesi kullanıldığı görüldü.