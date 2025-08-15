onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Mango Ürünlerinden Karaca Setlere 15 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 12:49

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 15 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Karaca blender setinden Mango elbiselere kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 15.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Karaca Mastermaid Prosteel 1500W Blender Seti, mutfakta hem hız hem de çok yönlülük isteyenler için biçilmiş kaftan.

1500W’lık güçlü motoru sayesinde pürüzsüz karışımlar hazırlamak çocuk oyuncağı. Çelik bıçaklarıyla sebze, meyve, kuruyemiş gibi birçok malzemeyi kolayca doğrayabilir, çorbadan smootie’ye, soslardan hamur karışımlarına kadar farklı tarifleri zahmetsizce yapabilirsiniz.

Karaca Mastermaid Prosteel 1500W Blender Seti

Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour Antrenman Ayakkabısı, hem spor salonunda hem de açık havada antrenman yapanlar için mükemmel bir seçenek.

Nefes alabilen yapısıyla ayağınızı serin tutar, sağlam tabanı ise yüksek tempolu egzersizlerde bile dengeli bir performans sunuyor. Şıklığı ve konforu bir arada arayan spor tutkunlarının kolayca favorisi olacak.

Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı

LEGO Icons Sukulentler 10309 – Yetişkinler için Dekoratif Bitki Yapım Seti

LEGO Icons Sukulentler 10309, yetişkinler için tasarlanmış hem eğlenceli hem de dekoratif bir bitki yapım seti. Gerçekçi detaylara sahip bu çiçek legosu, hem yapım sürecinde keyif veriyor hem de ortaya çıktığında evinize modern ve şık bir dokunuş katıyor!

LEGO Icons Sukulentler 10309

Vasagle Masa, L Şekilli Bilgisayar Masası

Köşe tasarımı sayesinde alanı verimli kullanmanızı sağlarken, iki rafı ile kitaplarınızı, aksesuarlarınızı veya ekipmanlarınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Hem ofis hem de oyun alanları için fonksiyonel ve şık bir çözüm sunuyor.

Vasagle Masa, L Şekilli Bilgisayar Masası

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Yatsan One By Tempur Support Cool L Yastık, uyku konforunu bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir seçenek.

Tempur’un özel destek teknolojisi sayesinde boyun ve baş bölgesine mükemmel uyum sağlar, böylece omurga hizasını koruyarak daha sağlıklı bir uyku sunuyor. İster sırtüstü ister yan uyuyun, sabahları dinlenmiş ve rahat uyanmanız için ideal bir yastık.

Sepete özel fiyatı 3.448 TL.

Yatsan One By Tempur Support Cool L Yastık

Yatsan ürünlerinde %35'e varan indirim.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Mango kısa baskılı sarma elbise, yazın enerjisini stilinize taşımak için mükemmel bir parça.

Hafif kumaşı ve rahat kesimi sayesinde gün boyu konfor sunarken, belden saran tasarımı zarif bir silüet oluşturuyor. Renkli ve modern baskılarıyla ister günlük gezilerde ister arkadaş buluşmalarında kolayca tercih edebilirsiniz.

Sepete özel fiyat 439,12 TL

Mango sepette %60 indirim

Mudo Concept Kaıra Lılıum El Havlusu

Mudo Concept Kaıra Lılıum El Havlusu

Mudo Concept Kaıra Lilium el havlusu, banyonuzda hem şıklığı hem de kaliteyi bir arada sunan zarif bir parça. Yumuşacık dokusu sayesinde cildinize nazikçe temas ederken, lilium desenli tasarımıyla banyonuza estetik bir hava katacak. 

Mudo ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatı

Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve

Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve

Özenle seçilmiş çekirdeklerin ustaca kavrulmasıyla ortaya çıkan bu blend, kadifemsi gövdesi ve uzun süre ağızda kalan aromatik notalarıyla keyifli bir kahve deneyimi sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 1.217,16 TL.

Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve

Bugün Trendyol marka indirimleri kapsamında La Roche-Posay güneş ürünlerinde harika bir fırsat var: 2. ürüne %30 indirim!

La Roche-Posay Anthelios Uvair Güneş Kremi 40ml, tüm cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş bir koruyucu. Yüksek güneş koruma faktörü ile UV ışınlarına karşı güçlü bir bariyer oluştururken, hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık hissi bırakmaz ve kolayca emilir.

La Roche Posay

Kiperin ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!

Cilt, saç, tırnak ve eklem sağlığını desteklemek isteyenler için ideal bir seçenek. Çift hidrolize formülü sayesinde vücut tarafından kolayca emilir ve kolajen seviyesini etkin bir şekilde artırır. 

Kiperin

Badem Fidanı LAURANNE, saksıda yetiştirilebilen pratik ve dekoratif bir bitki!

Şu anda %10 indirim fırsatıyla sunulan bu fidan, hem evinizin havasını tazelemek hem de minik bir bahçe keyfi yaşamak için harika bir seçenek.

Badem Fidanı LAURANNE Saksıda

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml

Gözenek temizliğine özel formülüyle cildinizi derinlemesine arındıran bir kil maskesi. Yeni versiyonu ile daha etkili bir temizlik sunan bu maske, fazla yağı kontrol altına alırken ciltteki kir ve toksinleri nazikçe uzaklaştırır.

Üstelik şuan %50 indirimde!

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml

