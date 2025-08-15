Bugün İndirimde Neler Var? Mango Ürünlerinden Karaca Setlere 15 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 15 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Karaca blender setinden Mango elbiselere kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 15.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Bugün Amazon’da indirime giren Karaca Mastermaid Prosteel 1500W Blender Seti, mutfakta hem hız hem de çok yönlülük isteyenler için biçilmiş kaftan.
Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour Antrenman Ayakkabısı, hem spor salonunda hem de açık havada antrenman yapanlar için mükemmel bir seçenek.
LEGO Icons Sukulentler 10309 – Yetişkinler için Dekoratif Bitki Yapım Seti
Vasagle Masa, L Şekilli Bilgisayar Masası
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Yatsan One By Tempur Support Cool L Yastık, uyku konforunu bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir seçenek.
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Mango kısa baskılı sarma elbise, yazın enerjisini stilinize taşımak için mükemmel bir parça.
Mudo Concept Kaıra Lılıum El Havlusu
Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve
Bugün Trendyol marka indirimleri kapsamında La Roche-Posay güneş ürünlerinde harika bir fırsat var: 2. ürüne %30 indirim!
Kiperin ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!
Badem Fidanı LAURANNE, saksıda yetiştirilebilen pratik ve dekoratif bir bitki!
Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml
