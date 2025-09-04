onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Clinique Ürünlerinden Philips Şarjlı Diş Fırçasına 4 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Clinique Ürünlerinden Philips Şarjlı Diş Fırçasına 4 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 12:19

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 4 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Puma sırt çantalarından filtre kahvelere pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 04.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amazon’da indirime giren Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Tableti, hepsi bir arada formülüyle hem bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapıyor hem de makine bakımını kolaylaştırıyor.

Amazon’da indirime giren Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Tableti, hepsi bir arada formülüyle hem bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapıyor hem de makine bakımını kolaylaştırıyor.

Karbonatlı özel yapısı sayesinde inatçı yağ ve kurumuş lekeleri sökerken, camlarda matlaşma ve buğulanmayı önlüyor.

Bingo Akıllı Kapsül Pro Max

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, sadece kilo ölçmekle kalmayan akıllı bir baskül.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, sadece kilo ölçmekle kalmayan akıllı bir baskül.

Çift frekanslı ölçüm teknolojisi sayesinde vücut yağ oranı, kas kütlesi, su dengesi gibi 25 farklı veriyi analiz ediyor ve sonuçları Mi Home uygulamasıyla senkronize ediyor. Şık tasarımı, uzun pil ömrü ve aile üyeleri için ayrı profil oluşturabilme özelliğiyle evde kişisel bir sağlık asistanı gibi çalışıyor.

Xiaomi Akıllı Bluetooth Baskül

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250gr

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250gr

Dengeli aroması ve taze çekirdeklerden gelen yoğun kokusuyla, evde ya da ofiste kahve keyfinizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. İlk yudumdan itibaren favoriniz olmaya aday!

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250gr

Philips Sonicare Protective Clean 5100 - Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Philips Sonicare Protective Clean 5100 - Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Dişlerinizi sadece fırçalamakla kalmayıp adeta profesyonel bir bakım yapıyor. Sonic titreşim teknolojisiyle plakları derinlemesine temizlerken, hassas diş ve diş etleri için farklı modlar sunuyor.

Sonic Şarjlı Diş Fırçası

PUMA Buzz Sırt Çantası

PUMA Buzz Sırt Çantası

PUMA Buzz Sırt Çantası, hem şık hem de kullanışlı bir seçenek arayanlar için ideal. Rahat taşıma sağlayan ergonomik tasarımı ve modern görünümüyle stilinize ekstra bir dokunuş katıyor.

PUMA Buzz Sırt Çantası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MUGO Basic Unisex Hoodie

MUGO Basic Unisex Hoodie

Rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Evde, okulda veya dışarıda her an konfor ve stil bir arada!

%60 indirim oranıyla fiyatı şuanda 599.60 TL.

MUGO Basic Unisex Hoodie

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Lezzetli tavuk parçaları ve dengeli besin içeriğiyle kedinizin hem midesini hem de sağlığını düşünen bir mama. Günlük enerjisini korumasına yardımcı olurken, taze ve iştah açıcı tadıyla pati dostunuzun favorisi olmaya aday.

%44 indirim oranıyla fiyatı 1.045,60 TL.

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Eliza 3'lü El Havlusu Seti

Eliza 3'lü El Havlusu Seti

Yumuşacık dokusu ve şık tasarımıyla hem banyoda hem de mutfakta kullanıma uygun. Kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu yumuşaklığını korurken, üçlü setiyle ihtiyacınızı rahatça karşılıyor. 

%30 indirimiyle fiyatı 262.50 TL.

Eliza 3'lü El Havlusu Seti

servetavcı Yükseklik Ayarlı Çalışma Masası

servetavcı Yükseklik Ayarlı Çalışma Masası

Ergonomik tasarımıyla hem oturarak hem de ayakta çalışmayı mümkün kılıyor. Sağlam yapısı ve ayarlanabilir yüksekliği sayesinde uzun çalışma saatlerinde bile rahat etmenizi sağlıyor. 

Sepete özel fiyatı 649,93 TL

servetavcı Yükseklik Ayarlı Çalışma Masası

Mobilyalarda sepette %45'e varan indirimler.

Clinique tüm ürünlerinde geçerli %20 kupon fırsatını hemen keşfedin!

Clinique tüm ürünlerinde geçerli %20 kupon fırsatını hemen keşfedin!

Cildinize yoğun nem sağlayan bu ikili set favoriniz olmaya aday.

Clinique Moisture Surge™ Favori Nem İkilisi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

Yumuşak pamuk dokusuyla konforlu bir uyku sunarken, kahverengi çizgili şık tasarımıyla yatak odanıza zarif bir dokunuş katıyor. Hem rahat hem de stil sahibi bir uyku deneyimi için ideal.

Sepete özel fiyatı 1.199,25 TL

Berolige Sunday Nevresim Takımı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın