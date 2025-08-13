onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Ayakkabılardan La Roche Posay Ürünlerine 13 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Ayakkabılardan La Roche Posay Ürünlerine 13 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 12:03

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 13 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Adidas spor ayakkabılardan Los Ojos taytlara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 13.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Mack Office Laptop Çantası, şık ve profesyonel tasarımıyla iş hayatında stilinizi tamamlayacak!

Bugün Amazon’da indirime giren Mack Office Laptop Çantası, şık ve profesyonel tasarımıyla iş hayatında stilinizi tamamlayacak!

Geniş iç hacmi ve çoklu bölmeleri sayesinde laptopunuzu ve diğer iş gereçlerinizi düzenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.  Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunan bu çanta, hem konforu hem de güvenliği bir arada arayanlar için harika bir fırsat!

Mack Office Laptop Çantası

Bugün Amazon’da indirime giren adidas Outdoor Ayakkabı, dayanıklı yapısı ve su geçirmez özelliğiyle doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmezi olacak.

Bugün Amazon’da indirime giren adidas Outdoor Ayakkabı, dayanıklı yapısı ve su geçirmez özelliğiyle doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmezi olacak.

Hafif tasarımı ve güçlü tutuş sağlayan tabanı sayesinde zorlu arazilerde bile güvenli adımlar atabilirsiniz.

adidas TERREX SWIFT R2 GTX Outdoor Ayakkabı

Amazon moda ürünlerinde sezon sonu fırsatları.

Vasagle Çalışma Masası

Vasagle Çalışma Masası

Vasagle Çalışma Masası, 100 x 50 x 75 cm ölçüleriyle hem dar alanlara hem de modern çalışma odalarına mükemmel uyum sağlıyor. Bilgisayar masası olarak da kullanılabilen bu şık ve fonksiyonel tasarım, sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz bir mobilya.

Vasagle Çalışma Masası

VASAGLE portmanto

VASAGLE portmanto

VASAGLE portmanto, fonksiyonelliği ve şıklığı bir arada sunarak ev girişlerinize düzen katıyor. 9 adet çıkarılabilir kancalı elbise askısı sayesinde mont, çanta ve aksesuarlarınızı kolayca asabilir; oturaklı ayakkabı rafıyla hem ayakkabılarınızı düzenleyip hem de rahatça oturabilirsiniz. 

VASAGLE portmanto

SONGMICS Ayakkabı Kutuları

SONGMICS Ayakkabı Kutuları

SONGMICS Ayakkabı Kutuları 18’li set, evde düzeni sağlamak için harika bir çözüm sunuyor. Şeffaf plastik tasarımı sayesinde hangi ayakkabının nerede olduğunu kolayca görebilir, istiflenebilir yapısıyla yerden tasarruf edebilirsiniz.

SONGMICS Ayakkabı Kutuları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey, yazın açık hava keyfini huzurla yaşamanız için ideal.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey, yazın açık hava keyfini huzurla yaşamanız için ideal.

Doğal içerikli formülüyle hem sizi hem de ailenizi zararlı ısırıklardan korurken, cilde nazik yapısıyla güvenle kullanılabiliyor. Piknikten kampa, balkon keyfinden doğa yürüyüşlerine kadar yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir yaz yardımcısı!

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu

Siveno ürünlerinde sepette net %50 indirim.

Bugün Hepsiburada’da U.S. Polo Assn. ürünlerinde sepette %30 indirim fırsatı sizi bekliyor!

Bugün Hepsiburada’da U.S. Polo Assn. ürünlerinde sepette %30 indirim fırsatı sizi bekliyor!

Sade ve şık tasarımıyla günlük kombinlerin kurtarıcısı olacak. Hem kot pantolonlarla hem de şortlarla kolayca uyum sağlayan, her zaman elinizin gideceği zamansız bir parça!

Erkek Koyu Yeşil Tişört Basic

Cool & Sexy Midi Elbise şimdi sepette %30 indirimli.

Cool & Sexy Midi Elbise şimdi sepette %30 indirimli.

Zarif detayları ve şık tasarımıyla dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalardan biri. Omuz fiyonkları feminen bir dokunuş katarken, V yaka kesimi modern ve zarif bir görünüm sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 349,99 TL

Cool & Sexy  Midi Elbise

Fropie Chef Chia Tohumu, bugün sepette tam %45 indirim fırsatıyla!

Fropie Chef Chia Tohumu, bugün sepette tam %45 indirim fırsatıyla!

Smoothie’lerden yoğurda, salatalardan tatlılara kadar pek çok tarifte kullanabileceğiniz bu besin deposu, yüksek lif ve omega-3 içeriğiyle sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden.

Fropie Chef Chia Tohumu

MJCARE Nemlendirici Çorap Tipi Ayak Bakım Maskesi, şu anda %45 indirimle satışta!

MJCARE Nemlendirici Çorap Tipi Ayak Bakım Maskesi, şu anda %45 indirimle satışta!

Ayaklarınızı derinlemesine nemlendirip yumuşacık bir his bırakırken, kullanımı pratik çorap tasarımıyla zahmetsiz bir bakım sunuyor. Kuru ve sertleşmiş ciltler için ideal olan bu ürünle ayaklarınızı evde spa keyfiyle şımartabilirsiniz.

Çorap Tipi Ayak Bakım Maskesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trendyol marka indirimleri kapsamında La Roche-Posay’de süper bir fırsat var: 2. üründe %30 indirim!

Trendyol marka indirimleri kapsamında La Roche-Posay’de süper bir fırsat var: 2. üründe %30 indirim!

La Roche-Posay Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler için Güneş Kremi, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken, yağlı yapıyı dengeleyen hafif formülüyle günlük bakımın vazgeçilmezi oluyor. 

La Roche Posay Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler için Güneş Bakım Seti

Los Ojos ürünlerinde 2. ürüne %20 indirim fırsatı!

Los Ojos ürünlerinde 2. ürüne %20 indirim fırsatı!

Ispanyol paça kesimiyle modern bir siluet sağlayan bu tayt, günlük kombinlerden ofis şıklığına kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilir. 

Los Ojos  Tayt

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın