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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termos'lardan Under Armour Ayakkabılara 22 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termos'lardan Under Armour Ayakkabılara 22 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 12:49 Son Güncelleme: 22.07.2025 - 12:51

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 22 Temmuz 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Sevilen MacBook Air laptoplardan Levi’s jeanlere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 22.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Amazon’da bugün indirime giren Maxi-Cosi Lara2 Ultra Kompakt Bebek Arabası, özellikle sık seyahat eden aileler için biçilmiş kaftan!

Amazon’da bugün indirime giren Maxi-Cosi Lara2 Ultra Kompakt Bebek Arabası, özellikle sık seyahat eden aileler için biçilmiş kaftan!

Hem kabin boy oluşuyla uçak yolculuklarında büyük kolaylık sağlıyor hem de otomatik katlanabilme özelliği sayesinde tek elle pratik bir kullanım sunuyor. Bu konforlu ve akıllı tasarımı indirimde yakalamışken, sepete eklemeden geçmeyin! 

Maxi-Cosi Lara2 Ultra Kompakt

Amazon’da indirime giren HP Victus 15,6” FHD IPS 144 Hz Gaming Laptop, oyun performansı ve günlük işler arasında mükemmel denge arayanlar için tam isabet!

Amazon’da indirime giren HP Victus 15,6” FHD IPS 144 Hz Gaming Laptop, oyun performansı ve günlük işler arasında mükemmel denge arayanlar için tam isabet!

Gücünü AMD Ryzen™ 7 8845HS işlemciden alan bu laptop, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Hem ders çalışayım hem de oyun oynayayım diyorsanız hemen göz atmalısınız!

İndirim fırsatıyla fiyatı 37.999,00TL yerine  29.999,00TL.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

Apple M2 çipli MacBook Air laptop 13.6 inç Liquid Retina ekran

Apple M2 çipli MacBook Air laptop 13.6 inç Liquid Retina ekran

13.6 inç Liquid Retina ekranı sayesinde renkler capcanlı, detaylar ise inanılmaz net. 16 GB RAM ve 256 GB SSD ile ister tasarım yapın ister bol sekmeli işler yürütün, her şeyi pürüzsüzce hallediyor. Üstelik arkadan aydınlatmalı klavyesi sayesinde gece geç saatlerde bile keyifle çalışabilirsiniz. Hafifliği ve gücü bir arada isteyenler için kaçırılmayacak bir seçenek!

Apple M2 çipli MacBook Air laptop 13.6 inç Liquid Retina ekran

Bugün Amazon’da Under Armour UA Charged Surge 4 spor ayakkabısı kaçmaz bir fiyata!

Bugün Amazon’da Under Armour UA Charged Surge 4 spor ayakkabısı kaçmaz bir fiyata!

Hem günlük kullanım hem antrenmanlar için ideal dengeyi sunuyor. Sneakers rahatlığıyla destekli koşu performansını bir arada isteyenler için Charged Surge 4’ün yastıklı tabanı ve sağlam yapısı favoriniz olacak!

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Günlük kombinlerinize cool ve zamansız bir dokunuş katmak istiyorsanız, Levi’s Jean tam aradığınız parça olabilir. Ne çok dar ne de bol, tam kararında slim kesimi sayesinde hem rahatlık sunuyor hem de şık duruyor.

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

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Hepsiburada’da indirime giren Stanley The IceFlow Pipetli Termos Bardak 0.89 L, soğuk içeceklerde uzunca süre serinlik arayanlar için müthiş bir fırsat!

Hepsiburada’da indirime giren Stanley The IceFlow Pipetli Termos Bardak 0.89 L, soğuk içeceklerde uzunca süre serinlik arayanlar için müthiş bir fırsat!

Çift katmanlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 12 saat soğuk, 48 saat buzlu tutabiliyor. Çelik gövdesi, sızdırmaz flip pipeti ve tek elle kullanım kolaylığıyla özellikle spor yaparken ya da direksiyon başındayken ideal.

Fiyatı 2.284,28 TL yerine sepete özel 1.599 TL.

Stanley The IceFlow Pipetli Termos Bardak 0.89 LT

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Uniqamping Eco Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi, outdoor tutkunları için harika bir fırsat!

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Uniqamping Eco Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi, outdoor tutkunları için harika bir fırsat!

Hafif ve dayanıklı yapısıyla kolay taşınan bu sandalye, ergonomik sırt desteği sayesinde uzun süreli oturmalarda bile konfor sağlıyor. Kamp, piknik ya da sahil keyiflerinizde yanınızda taşımak için ideal.

Uniqamping Eco Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi Gri-Sarı

Decathlon Nabaiji Mikrofiber Havlu - L - 80 x 130

Decathlon Nabaiji Mikrofiber Havlu - L - 80 x 130

Az yer kaplayan pratik yapısıyla çantanızda taşımak için süper bir seçenek! İnce ve hafif olması sayesinde kolayca katlanıyor. Teri hızla emip çabucak kuruduğu için, aynı gün içinde tekrar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Decathlon Nabaiji Mikrofiber Havlu - L - 80 x 130

Hepsiburada'da indirime giren Jack & Jones Klasik Logo Baskılı Tişört - Year, günlük kombinleriniz için şık ve rahat bir seçenek!

Hepsiburada'da indirime giren Jack & Jones Klasik Logo Baskılı Tişört - Year, günlük kombinleriniz için şık ve rahat bir seçenek!

Siyah renkteki bu tişört, bisiklet yaka ve standart kesimiyle modern bir görünüm sağlıyor. %100 pamuklu jarse kumaşı sayesinde yumuşak bir dokunuş sunarken, kauçuk baskılı logo detayı da stilinize zarif bir dokunuş katacak!

Jack & Jones Klasik Logo Baskili Tisört- Year

Trendyol'un marka indirimlerinde Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey, bu yaz yanımızdan ayırmayacağımız ürünlerden biri!

Trendyol'un marka indirimlerinde Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey, bu yaz yanımızdan ayırmayacağımız ürünlerden biri!

%100 doğal içeriği ve etkili formülüyle, açık hava etkinliklerinde güvenle kullanabileceğiniz bir seçenek!

Siveno da 2. üründe %10, 3. üründe %20, 4. üründe %30 indirimlere ek indirim!

Siveno Sivrisinek Ve Kene Kovucu Sprey

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Trendyol'un marka indirimleri kapsamında Kiperin'in sunduğu "3 Al, 2 Öde" kampanyası, sağlıklı yaşam ürünleri arayanlar için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Trendyol'un marka indirimleri kapsamında Kiperin'in sunduğu "3 Al, 2 Öde" kampanyası, sağlıklı yaşam ürünleri arayanlar için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Çift Hidrolize Kolajen Peptitler içeren diyet takviyesi, vücudunuzun kolajen ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan özel bir ürün.

Kiperin Diyet Takviyesi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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