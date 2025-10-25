onedio
Bu Test Hangi Nostaljik Zil Sesi Olduğunu Söylüyor!

Erkan Tuna Budak
25.10.2025 - 22:06

Hafızalarımızdan silinmeyen pek çok zil sesi var. Birini duyar duymaz aklımız hemen eskilere gidiyor. Eminiz ki aklında kalan ve unutamadığın bir zil sesi mevcut. Sen bunlardan hangisisin?

1. İlk soru! Günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

2. Peki odan güneş görüyor mu?

3. Yatmadan önce cilt bakımı yapıyor musun?

4. Sabah kimse sıcacık yatağını terk etmek istemez ama sen güne saat kaçta başlıyorsun?

5. Rüyanda çocukluk dönemine gittin, en sevdiğin oyuncağını gördün ve birden uyandın. Ne hissedersin?

6. Küçükken bakkaldan gizlice alıp yediğimiz atıştırmalıkları özlüyor musun?

7. Hep geceleri neler yaptığını sorduk. Bu sefer gündüz hakkında bir soru soralım. Güne nasıl başlıyorsun?

8. Son olarak, çok yorgun olduğun bir günün gecesinde hangi güç seni uyandırabilir?

İşte hangi nostaljik zil sesi olduğunun cevabı olan o ses!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
