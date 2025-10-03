Bu Sonbahar Rotalarını Denedikten Sonra Kısa Tatiller Yetmeyecek!

Evet, Cunda Adası'na gittiğinizde ilk başta “Hadi bakalım, ne kadar zamanda biter ki?” diye düşünüyorsunuz. Çünkü tüm gezilecek yerler bir çırpıda bitiyor. 2 kilise, 5-10 sokak, birkaç tane yel değirmeni… Hadi, yarım günü zorlayacak bir tatil rotası... Ama işin asıl güzelliği burada, çünkü Cunda'da her köşe başı başka bir huzur, başka bir tat bırakıyor. Bir de gelmişken Girit mutfağını denemeden dönmeyin.