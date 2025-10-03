onedio
Bu Sonbahar Rotalarını Denedikten Sonra Kısa Tatiller Yetmeyecek!

etiket Bu Sonbahar Rotalarını Denedikten Sonra Kısa Tatiller Yetmeyecek!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 14:04

Sonbaharın mis gibi havası, doğanın büyüleyici renkleri ve huzurlu atmosferiyle kendini keşfe çıkmaya davet ediyor! Eğer sonbahar tatilinizi unutulmaz kılmak istiyorsanız, Türkiye’nin dört bir yanındaki bu rotalar sizi bekliyor. Hazırlanın, çünkü bu yerleri gördükten sonra tatil anlayışınız değişecek!

1. Kapadokya

Kapadokya denince aklınıza peri bacalarının harika manzarası mı geliyor? İşte o manzara sonbaharda tam anlamıyla bir masal dünyasına dönüşüyor! Gökyüzü, binlerce rengarenk balonla dolup taşarken, siz sabahın ilk ışıklarıyla peri bacalarının ihtişamını izlerken, 'Bu dünya gerçekten mi?' diye düşünebilirsiniz. O kadar güzel ki, sadece fotoğraf çekmekle yetinmek istemezsiniz. Göreme’nin sokaklarında kaybolarak, bir tarih yolculuğuna çıkmak, sonbaharın nar çiçeği rengindeki yaprakları arasında yürümek, Kapadokya’yı tam anlamıyla keşfetmenin en güzel yolları.

2. Bolu ve Abant Gölü

Bolu’nun Abant Gölü'ne gittiğinizde, oradaki doğal güzellik sizi öyle sarar ki, orada durup sadece nefes almak bile yetebilir. Sonbaharda Abant Gölü, sanki bir resmin içinde gibi. Kırmızı, sarı ve turuncu yapraklar, gölün sakin sularına yansıyarak, her adımda başka bir manzara sunuyor. Huzur mu istiyorsunuz? İşte burada! Yavaşça göl etrafında dolaşırken, etrafınızdaki ağaçların yapraklarının hışırdaması ve hafif rüzgarın soğuk esintisiyle tam anlamıyla 'Hayat ne güzel' diyorsunuz.

3. Şirince

Şirince, sonbaharda adeta Ege’nin kalbine dokunuyor. Taş evlerin arasından geçerken, bağbozumu zamanı geldiğinde, üzüm salkımlarının rengarenk olduğu, sokakların mis gibi meyve koktuğu bir atmosferde kaybolmak gibisi yok. Şirince, sadece bir köy değil; adeta Ege'nin ruhunu yansıtan bir yaşam tarzı.

4. Adatepe ve Kaz Dağları

Çanakkale'nin Adatepe Köyü'ne adım attığınızda, Kaz Dağları'nın serin havası ve doğal güzellikleri sizi sarhoş edecek. Doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, Kaz Dağları'nda yapacağınız bir yürüyüş, en doğru kararınız olabilir!

5. Mardin

Sonbahar, Mardin’e gitmek için en ideal zaman çünkü yazın bunaltıcı sıcaklarında gezmek neredeyse imkansızken, sonbahar mevsiminde hava henüz tam anlamıyla soğumamışken, Mardin’in taş evleri arasında dolaşmak, Mezopotamya Ovası’na bakarak çayınızı yudumlamak, tam anlamıyla bir huzur keyfi!

6. Cunda Adası

Evet, Cunda Adası'na gittiğinizde ilk başta “Hadi bakalım, ne kadar zamanda biter ki?” diye düşünüyorsunuz. Çünkü tüm gezilecek yerler bir çırpıda bitiyor. 2 kilise, 5-10 sokak, birkaç tane yel değirmeni… Hadi, yarım günü zorlayacak bir tatil rotası... Ama işin asıl güzelliği burada, çünkü Cunda'da her köşe başı başka bir huzur, başka bir tat bırakıyor. Bir de gelmişken Girit mutfağını denemeden dönmeyin.

7. Fethiye

Sonbaharda Ölüdeniz’in mavi suları hala sıcak! Babadağ’dan paraşütle atlamak ise tam anlamıyla adrenalinin doruk noktası. Ölüdeniz’in masmavi sularında yüzüp, güneşin batışını izlerken, 'Keşke burada daha uzun kalsam' diyebilirsiniz.

8. Küre Dağları

Küre Dağları, sonbaharda adeta doğanın renk cümbüşüne dönüşüyor! Kastamonu ile Bartın sınırındaki bu milli park, kanyonlar, şelaleler ve ormanlarla öyle büyüleyici ki, neye bakacağınızı şaşırabilirsiniz. Valla Kanyonu’nun derinliğiyle, Ilıca Şelalesi’nin zarafetiyle kalbinizi çalacak, doğa yürüyüşü yaparken fotoğraf çekmeyi unutmayın! Sonbaharda gündüz güneş, akşam soba derken, bu huzurlu köşede birkaç gün geçirmek, hem ruhunuza hem de bedeninize iyi gelecek. 

Unutmayın, kalın giysilerle gitmek şart!

9. Eskişehir

Eskişehir denince aklımıza Porsuk Çayı, gondollar ve rengarenk kafeler gelir, ama işin sırrı Odunpazarı’nda! Sonbaharda, tarihi Osmanlı evlerinin süslediği sokaklarda gezmek, hediyelik dükkanlarında kaybolmak tam bir keyif. Hele bir de o meşhur yöresel restoranlarda yemek yediğinizde, 'Burası tam evim gibi!' diyorsunuz. Odunpazarı, özellikle ekim ayında bir başka güzel.

10. Burgazada

Burgazada, sonbaharda sanki bir masalın içi gibi! Yağmurlar sonrası toprağın ve çam ağaçlarının kokusu, sarı yapraklarla bezenmiş sokaklar ve üşüten rüzgarla, şehre uzak bir huzur vaat ediyor. Bisikletle gezip Kalpazankaya'ya çıkın adaların muazzam manzarasında kaybolun. Güneşin son günlerinde Burgazada, melankolik bir güzellik sunuyor; burada bir gün geçirdikten sonra, “Burası kesinlikle eylül ayında gidilecek en iyi yer” diyeceksiniz!

11. Bodrum

Ege'nin gizli cennetlerinden biri olan Mazı, sonbaharda tam anlamıyla parlıyor! Bodrum’un Gökova Körfezi'nde sakin ve keşfedilmemiş bir yer olan Mazı, plajlarının boşluğu ve Bodrum manzarasıyla size huzur dolu yürüyüşler vaat ediyor. Eğer yazın o kalabalıktan kaçıyorsanız, sonbaharda Mazı tam size göre!

12. Akdamar Adası

Sonbaharda Van, adeta büyülü bir hal alıyor ve Akdamar Adası, bu güzellikleri en iyi şekilde keşfetmeniz için mükemmel bir nokta. Sakinliği, muazzam manzaraları ve özel ışık açılarıyla fotoğraf tutkunlarının hayalini süslüyor. Ekim ayında giderseniz, adadaki huzur ve sessizlik size yalnızca görsel bir şölen değil, ruhsal bir rahatlama da sunacak.

