Bu Savaşın Nedeni Enflasyon Olabilir mi? ABD'nin Yemen Saldırısının Ekonomik Boyutları

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması yüzde 15 artışla 3 bin 72 dolar oldu. Endekste geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 42 olarak belirlendi.

Bir haftalık artış Shanghai-Rotterdam hattında yüzde 23 olurken, Shanghai-New York hattında yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Tek düşüş gösteren hat yüzde 1,0 ile Shanghai-Los Angeles hattı oldu.