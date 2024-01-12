Bu Savaşın Nedeni Enflasyon Olabilir mi? ABD'nin Yemen Saldırısının Ekonomik Boyutları
Bu Savaşın Nedeni Enflasyon Olabilir mi? ABD'nin Yemen Saldırısının Ekonomik Boyutları
ABD ve İngiltere, gece saatlerinde Yemen’e saldırı düzenledi. Saldırılara hem hava hem de deniz kuvvetleri katılırken, dünyanın en fakir ülkelerinden birini dünyanın süper güçleri neden vurdular? Saldırının arka planı çok eskiye dayanmıyor. İsrail-Hamas çatışmalarıyla başlayan süreç düşürülmeye çalışılan enflasyona mı çıkıyor?
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Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’in Gazze'ye saldırılarıyla savaş ilan ederek, Kızıldeniz’deki birçok ticaret gemisine operasyon düzenlenmişti.
Yemen, İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan2ın lider olduğu koalisyonun destek verdiği güçler arasında 8 yıldır süregelen çatışmalarla boğuşan aslen fakir bir ülke.
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında Hamas'a destek verdiklerini açıklayan Husiler, açıklamalarında Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulundu.
Dünyada birçok lojistik şirketi bu tehditlerle rotasını değiştirmeye yönelmişti. Bunun üzerine uluslararası bir güç oluşturma arayışına girilmiş ancak bunda da bazı ülkelerin isteksiz davranması sorunu çözmemişti.
Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi, artışını hızlandırarak devam ettirdi ve 3 bin doların üzerine çıktı.
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Ekonomi dünyasından isimler de bu sorunu yakından izlemeye başlamıştı.
Enflasyondaki yükselişi tetiklemesi endişesi oluşturan saldırının hem tedarik zincirini bozması hem maliyetleri artırması olasılıkları baş gösterdi.
İran'ın Umman Körfezinde bir ABD petrol tankerine el koyduğu haberiyle, Tüpraş'ın Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığı ve Basra Limanı’ndan rafinerisine ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan gemiyle iletişimin kesilmesi de jeopolitik gerginliği yine petrole ve maliyetlere döndürdü.
Bir yandan lojistik sıkıntıları ve maliyetleri nedeniyle çıkan bu gerginlik petrol fiyatlarını da tetikledi. Brent petrol varili güne yükselişle başlarken, 79 doların üzerinde işlem görse de 2022 Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşında gördüğü 130 dolar seviyelerinin çok uzağında kalıyor. Henüz tabi.
Dünyada enflasyonla mücadelede sıkılaşan para politikalarının buna neden olması sürpriz değil. Ekonomilerde beklenen yavaşlama "görece" yumuşak olacak diye beklense de Ortadoğu'da gerginliklerin artarsa büyümelerde sıkıntı net görülecek.
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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesine rağmen gerilemesiyle yine de bir yandan rahatlatıyor.
Citi Research, arz fazlası endişelerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2025 için Brent fiyat tahminlerini düşürdü.
ABD, Nisan 2022'den bu yana Rusya'dan ilk defa kasım 2023'te petrol ithal ederken, yaptırımlarda da yumuşama sinyalleri de bu ortamda etkili oluyor.
Özetle bu savaşın temelinde ekonomik sorunların yattığı kesin! Filistin'de ve Yemen'de yaşanan insani krizleri görmezden gelen dünya, ticareti görmezden gelemiyor. Savaşın büyümesi olasılığına karşı dünyanın tetikte kaldığı yeni dönemde ekonomideki gelişmeler de buna yön verecek gibi görünüyor. Çünkü yeni bir enflasyon dalgasının göze alınamadığı kesin görünüyor.
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aq yamyamları, pvc borudan füze yapıyorlar, milletin başına bela oluyorlar.
husiler cavur vuruyor diyerek kendini tatmin eden angut hastaneye gidip utanmadan tedavi oldu sonra çarşıya indi alışveriş yaptı
bu sefil yemenin sonu suriye gibi olacak.Arabistan zaten her zaman saldırıyordu şimdi tam isabet oldu.yemeni güzelce bir temizlerler artık.