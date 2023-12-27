İsrail-Filistin'de Süren Çatışmalar: Enflasyonda Yükseliş Beklenenin Üstünde Olabilir
İsrail-Filistin'de Süren Çatışmalar: Enflasyonda Yükseliş Beklenenin Üstünde Olabilir
7 Ekim'den bu yana süren ve jeopolitik gündemde sıkıntıları artıran İsrail-Filistin çatışmaları Husilerin Süveyş Kanalı'na yönelen saldırılarıyla ekonomiye de yeni bir boyut kazandırdı. 2024'te dünyada beklenen enflasyondaki normalleşme gecikebilir. Bu da beklenen faiz indirimlerini de öteleyebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yemen'de isyancı Husiler, Filistin'e destek amaçlı İsrail'e giden gemileri hedef alarak, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını artırdı. Husiler, Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alarak, İHA ve roketlerle gemilere saldırıyor.
Değişen rotalar nakliye süresini 10 günden fazla artırarak şirketlere milyonlarca dolara mal oluyor.
2023 yılının ilk yarısında Süveyş Kanalı'ndan günde yaklaşık dokuz milyon varil petrol nakledilirken, BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ithal edilen malların yaklaşık %15'i, rafine petrolün %21,5’i ve ham petrolün %13’ü bu bölgeden geçiyor.
Rota değişimi petrol talebini de, tedarik süresini de artırıyor. Bu da fiyat artışı demek. Fiyatların daha da yükselmesi demek "enflasyon" demek oluyor.
Drewry konteyner endeksinde önceki iki hafta yaşanan artış, geçen hafta artarak devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Okyanus navlun enflasyonu yükselirken konteyner fiyatları 10 bin dolara ulaştı. Yaklaşık 105 milyar dolarlık okyanus yükü taşıyan 158 geminin Husilerin saldırılarının devam etme riski nedeniyle Kızıldeniz'den uzaklaştırılmasıyla kargo fiyatları yükseliyor.
UTİKAD Başkanı Engin, konteyner gemilerinin Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu’ndan geçecek olmasının hem maliyetleri hem de süreleri arttıracağını söyledi.
"Fiyatları yukarı çekecek bir domino etkisini tetikleyebilir"
Alışveriş trafiğinin çok yüksek olduğu tatil sezonunun neredeyse bitmek üzere olduğunu, bunun da bu ürünlerin zaten sevk edildiği anlamına geldiğinin altını çizen uzmanlar olurken, San Francisco Fed verilerine göre, ithal mallar ABD tüketici harcamalarının yalnızca %11'ini oluşturuyor.
Dünyada enerji başta olmak üzere tedarik zincirinde de maliyetlerin yeniden artması ve bozulma, pandemide ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden süreçteki gibi bir enflasyonist etki yaratabilir. Bu da başta Fed olmak üzere, birçok merkez bankasının yöneldiği parasal sıkılaşmadan çıkışı beklenenden fazla geciktirebilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda