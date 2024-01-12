ABD ve İngiltere’den Yemen’e Saldırı: Şehirler Hem Havadan Hem de Denizden Vuruldu
ABD ve İngiltere’den Yemen’e Saldırı: Şehirler Hem Havadan Hem de Denizden Vuruldu
Yemen’de İran destekli kuvvetler, İsrail’in Gazze saldırıları sonrasında İsrail’e savaş ilan etmiş ve Kızıldeniz’deki birçok ticaret gemisine operasyon düzenlenmişti. ABD ve Avrupa’nın tedarik zincirine zarar veren gemi işgalleri sonrasında ABD ve İngiltere, Yemen’e saldırı düzenledi. Gece saatlerinde başlayan saldırılara hem hava kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri katıldı.
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İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de ticari gemilerin geçişlerini engelleyince Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’n önleyici tedbirler için oylama yapılmış ve karar 11 ‘evet’ oyuyla geçmişti.
Dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın acil olarak kabine toplantısı yapması sonrasında ABD ve İngiltere kuvvetleri, Yemen’in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerine saldırı düzenlendi.
ABD’den yapılan yazılı açıklamada, saldırıların tek hedefinin Kızıldeniz’deki gemi ticaretini yeniden güvenlik altına almak olduğu duyuruldu.
Husi güçlerinin İsrail’e savaş ilan etmesi sonrasında Kızıldeniz’de gemi trafiği yüzde 20 azalmıştı.
Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Amerikalı yetkililer ise ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını bildirdi.
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ABD ve İngiltere’nin saldırılarında denizaltılar da görev aldı. Ayrıca saldırıya Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda kuvvetleri de destek verdi.
Yemek kaynakları ise saldırılar karşısında Kızıldeniz’deki bir Amerikan gemisini füze ile vurduğunu iddia etti.
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