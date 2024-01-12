ABD ve İngiltere’den Yemen’e Saldırı: Şehirler Hem Havadan Hem de Denizden Vuruldu

Yemen’de İran destekli kuvvetler, İsrail’in Gazze saldırıları sonrasında İsrail’e savaş ilan etmiş ve Kızıldeniz’deki birçok ticaret gemisine operasyon düzenlenmişti. ABD ve Avrupa’nın tedarik zincirine zarar veren gemi işgalleri sonrasında ABD ve İngiltere, Yemen’e saldırı düzenledi. Gece saatlerinde başlayan saldırılara hem hava kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri katıldı.