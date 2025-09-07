Bu Kadar Fazla Ürüne Gerçekten Gerek Var mı? Minimalist Kişisel Bakımın Faydaları

Onlarca adım içeren bir rutini oluşturmak zordur... Sürdürülemez bir anlayıştır. Ama minimalist yaklaşım basit bir şekilde ilerler. Birkaç adımla cildinize gerekli olan bakımı yapabilirsiniz! Sabah ya da akşam rutininizi gerçekleştirmeye üşenmezsiniz! Böylece daha sürdürülebilir bir hal alır.