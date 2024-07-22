Bu Anlar Tarihe Geçti: Olimpiyat Oyunlarının En Unutulmaz 16 İkonik Anı

Kendi ağırlığınızın tam 3 katından 10 fazla bir ağırlığı kaldırdığınızı düşünün, tabii düşünmesi dahi pek mümkün olmuyor. Hayatını rekorlar kırmakla geçiren Naim Süleymanoğlu, 1984 yılı ABD Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle ABD'yi boykotuna katılması nedeniyle katılamadı. Soya dönüş politikasının Türkçe isimleri kullandırtmayıp vatandaşlarımızı adlarını değiştirmeye zorlamasıyla Süleymanoğlu'nun kırılma noktası başlamış oldu. Naum Shalamanov adıyla Bulgaristan adına mecburi olarak yarışan Naim'in aklında baskılardan kurtulup, memleketi Türkiye'ye kaçma fikri yer etti ve sonrası malum... Dönemin başbakanı Turgut Özal devreye giriyor ve Naim önce Londra'ya ardından hasret kaldığı İstanbul'a... Olimpiyatlarda yakalanacak olan bu başarı aslında Bulgaristan'da bu zulmü yaşamak zorunda bırakılan tüm Türklere atfedilecekti. Öyle de oldu. 60 kiloda yarışan 'Cep Herkülü', Seul 1988'deki henüz ilk denemesinde koparmada tam 145 kiloyu kaldırdı ve olimpiyat rekoru kırdı. Henüz ilk kaldırışında zaten madalyayı garantileyen Süleymanoğlu, ikinci kaldırışında 150.5 kiloyu kaldırarak üst üste kendi rekorunu kendisi kırmış oldu. Cep Herkülü'nün omuzlarındaki Türk soydaşlarının yükü hafiflemişti. 1992 ve 1996 yılları boyunca da Olimpiyatlarda gururumuz olmaya devam etti. 2017 yılında aramızdan ayrılan büyük sporcumuzu saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.