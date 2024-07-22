Bu Anlar Tarihe Geçti: Olimpiyat Oyunlarının En Unutulmaz 16 İkonik Anı
Bu Anlar Tarihe Geçti: Olimpiyat Oyunlarının En Unutulmaz 16 İkonik Anı
Olimpiyat Oyunları deyince tüm dünya ekranlara kilitleniyor! Sizler için Olimpiyat tarihinde yaşanan en ikonik anlardan bir liste oluşturmak ve hatıraları yeniden canlandırmak istedik. İşte o en ikonik anlar!
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16. Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Törenine Paraşütle Atladı
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15. Olimpiyat 1 Altın Madalya 3: Wilma Rudolph
14. Atletizm ve Çıplak Ayaklar: Abebe Bikila
13. 1 Mark Spitz 7 Madalya
12. 2008 Yılında Cevap Geldi: Phelps 8 Madalyayla Dünya Rekoru Kırdı
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11. Olimpiyatların Diplomatik Gücü: Kore Birleşme Bayrağı
10. Clay Tarih Sahnesine Çıkıyor: Sene 1960
9. Yılan Balığı Moussambani'nin Unutulmaz Solosu
8. Melbourne'de Olimpiyatlar Ülke Politikalarının Kurbanı Oluyordu
7. Baba Yüreği Dayanamadı: Derek Redmond
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6. Azgın Sularda Bir Kahraman: Lawrence Lemieux
5. Skor Tablolarını Değiştiren Kusursuz Bir Yetenek: Nadia Comaneci
4. Tarihe Sıçrayan Adam: Bob Beamon
3. Tarihsel Bir Meydan Okuma: Sıkılmış Yumrukların Gücü
2. Atletizmi Şaşkına Çeviren Adam: 2008, Pekin, Usain Bolt
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1. Dünyanın Yükü Omuzlarında: Naim Süleymanoğlu, Seul, 1988
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