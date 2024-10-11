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Boeing Uçak Modellerinin Sonunda ve Başında Neden Hep '7' Rakamı Var?

Boeing Uçak Modellerinin Sonunda ve Başında Neden Hep '7' Rakamı Var?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
11.10.2024 - 14:34

Havaalanında uçağınızı ararken ekranlara baktığınızda gözünüze çarpan bir şey olmuştur: Boeing uçaklarının isimleri hep 7 rakamıyla başlıyor ve bitiyor. 

737, 747, 767... Peki, bu numaralandırmanın özel bir anlamı var mı?

Kaynak

Houston Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar, Boeing’in 707 modelinin adının matematiksel bir anlam taşıdığına inanıyor. Bu teoriye göre '707' sayısı, 45 derecenin sinüs ve kosinüs değerlerinin ilk üç rakamıdır.

Houston Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar, Boeing’in 707 modelinin adının matematiksel bir anlam taşıdığına inanıyor. Bu teoriye göre '707' sayısı, 45 derecenin sinüs ve kosinüs değerlerinin ilk üç rakamıdır.

Teorik olarak kulağa oldukça ilginç gelen hipotez, 707'nin kanat açısının aslında 35 derece olmasıyla çürütülüyor. Yani bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

Teorik olarak kulağa oldukça ilginç gelen hipotez, 707'nin kanat açısının aslında 35 derece olmasıyla çürütülüyor. Yani bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

Matematiksel bağlantılar, Boeing’in numaralandırma sistemini açıklamaktan oldukça uzak. Bir diğer yanlış bilinen teori ise 707 sayısının uçağın yolcu kapasitesine işaret ettiğidir.

Matematiksel bağlantılar, Boeing’in numaralandırma sistemini açıklamaktan oldukça uzak. Bir diğer yanlış bilinen teori ise 707 sayısının uçağın yolcu kapasitesine işaret ettiğidir.

Fakat Boeing 707'nin maksimum yolcu kapasitesinin 219 kişi olduğu düşünüldüğünde, bu teori de geçerliliğini yitiriyor.

Boeing’in 7x7 formatını tercih etmesinin arkasında yatan gerçek neden aslında oldukça basit ve pratik: Mühendislerin farklı model serilerini ayırt edebilmesi!

Boeing’in 7x7 formatını tercih etmesinin arkasında yatan gerçek neden aslında oldukça basit ve pratik: Mühendislerin farklı model serilerini ayırt edebilmesi!

Boeing, üretmiş olduğu uçak ve diğer araçlar için farklı sayısal seriler kullanıyor. 100 serisi çift kanatlı uçaklar, 200 serisi ise tek kanatlı erken dönem uçaklar için ayrılmış.

Boeing, üretmiş olduğu uçak ve diğer araçlar için farklı sayısal seriler kullanıyor. 100 serisi çift kanatlı uçaklar, 200 serisi ise tek kanatlı erken dönem uçaklar için ayrılmış.

300 ve 400 serileri, pervaneli uçaklar ve 707’nin prototipi için kullanılmışken, 600 serisi füzeler ve roketlere ayrılmış.

300 ve 400 serileri, pervaneli uçaklar ve 707’nin prototipi için kullanılmışken, 600 serisi füzeler ve roketlere ayrılmış.

Ancak en dikkat çekici olan seri, jet motorlu ticari uçakların tanımlandığı 700 serisi. Bu numaralandırma sistemi, Boeing’in ürün portföyünde net bir ayrım sağlamış ve farklı modelleri kolayca ayırt etmelerine olanak tanımış.

Ancak en dikkat çekici olan seri, jet motorlu ticari uçakların tanımlandığı 700 serisi. Bu numaralandırma sistemi, Boeing’in ürün portföyünde net bir ayrım sağlamış ve farklı modelleri kolayca ayırt etmelerine olanak tanımış.

Ayrıca 707 modeliyle elde edilen büyük başarı, 7x7 formatının devamlı kullanılmasına zemin hazırlamış.

Ayrıca 707 modeliyle elde edilen büyük başarı, 7x7 formatının devamlı kullanılmasına zemin hazırlamış.

Boeing’in 7x7 formatında son rakamın '7' olmasının ardındaki sebep ise düşündüğünüzden daha basit. 707 modeliyle elde edilen başarı, Boeing'in uçak isimlerinde bu dizilimi benimsemesine neden olmuş.

Boeing’in 7x7 formatında son rakamın '7' olmasının ardındaki sebep ise düşündüğünüzden daha basit. 707 modeliyle elde edilen başarı, Boeing'in uçak isimlerinde bu dizilimi benimsemesine neden olmuş.

Pazarlama açısından akılda kalıcı olan bu numaralandırma dizilimi, zamanla markanın ikonik bir parçası haline gelmiş.

Pazarlama açısından akılda kalıcı olan bu numaralandırma dizilimi, zamanla markanın ikonik bir parçası haline gelmiş.

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