Boeing Uçak Modellerinin Sonunda ve Başında Neden Hep '7' Rakamı Var?

Havaalanında uçağınızı ararken ekranlara baktığınızda gözünüze çarpan bir şey olmuştur: Boeing uçaklarının isimleri hep 7 rakamıyla başlıyor ve bitiyor.

737, 747, 767... Peki, bu numaralandırmanın özel bir anlamı var mı?

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