Boeing Uçak Modellerinin Sonunda ve Başında Neden Hep '7' Rakamı Var?
Boeing Uçak Modellerinin Sonunda ve Başında Neden Hep '7' Rakamı Var?
Havaalanında uçağınızı ararken ekranlara baktığınızda gözünüze çarpan bir şey olmuştur: Boeing uçaklarının isimleri hep 7 rakamıyla başlıyor ve bitiyor.
737, 747, 767... Peki, bu numaralandırmanın özel bir anlamı var mı?
Houston Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar, Boeing’in 707 modelinin adının matematiksel bir anlam taşıdığına inanıyor. Bu teoriye göre '707' sayısı, 45 derecenin sinüs ve kosinüs değerlerinin ilk üç rakamıdır.
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