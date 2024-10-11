Uçaktaki Kulaklıkların Çift Girişli Olmasının Çok Mantıklı Bulacağınız Sebepleri

Uçakta oturdunuz, filminizi açtınız, ancak karşınıza plastik poşetin içinde bir çift girişli kulaklık çıktı. Peki, neden bu kulaklıklar tek girişli değil?

İlk aklınıza gelen cevap 'çalınmasını önlemek' olabilir ama işin aslı bundan çok daha fazlası.