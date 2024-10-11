Uçaktaki Kulaklıkların Çift Girişli Olmasının Çok Mantıklı Bulacağınız Sebepleri
Uçaktaki Kulaklıkların Çift Girişli Olmasının Çok Mantıklı Bulacağınız Sebepleri
Uçakta oturdunuz, filminizi açtınız, ancak karşınıza plastik poşetin içinde bir çift girişli kulaklık çıktı. Peki, neden bu kulaklıklar tek girişli değil?
İlk aklınıza gelen cevap 'çalınmasını önlemek' olabilir ama işin aslı bundan çok daha fazlası.
Havacılık kuralları gereği, bir uçak kalkmadan önce yolculara acil durum bilgilendirmesi yapılması gerekiyor. Bilgilendirme, kabin memurları tarafından anlatılabileceği gibi genellikle ekranlardan yayınlanan videolarla da yapılıyor.
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