Meğer En İnce Detaya Bile Bakıyorlarmış: Hava Yolları Nereye Uçacaklarına Nasıl Karar Veriyor?
Meğer En İnce Detaya Bile Bakıyorlarmış: Hava Yolları Nereye Uçacaklarına Nasıl Karar Veriyor?
Dünyada 10.000 havaalanı ve bunları birbirine bağlayan 67.663 farklı rota bulunuyor. Peki hava yolları yeni rotalarını nasıl seçiyor? Cevap düşündüğünüzden daha karmaşık ve stratejik!
Hava yolları yeni bir rota eklemeden önce, o hattın stratejik bir merkez veya bağlantı noktası olma potansiyelini değerlendiriyor. Daha fazla yolcunun aktarmalı olarak seyahat etmesini sağlamak, bir hava yolunun ağına verimlilik katabilir ve müşteri sadakatini artırabilir.
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