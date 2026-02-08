onedio
BMW Yangın Riski Sebebiyle 87 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 20:51

Alman otomotiv devi BMW, marş motorunda aşırı ısınma kaynaklı yangın riski tespit edilmesi üzerine ABD’de 87 bin 394 aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bayilerin söz konusu parçayı ücretsiz şekilde değiştireceğini açıkladı.

87 bin 394 araç geri çağrılıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, marş motorunda aşırı ısınmaya bağlı yangın riski tespit edilmesi nedeniyle ABD’de 87 bin 394 aracı geri çağırma kararı aldığını açıkladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yetkili bayilerin marş motorunu ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

Öte yandan BMW, yakında piyasaya çıkması planlanan tamamen elektrikli M serisi performans sedanı M3’ü de tanıttı. Markadan yapılan açıklamada, dört elektrik motoruna sahip olacak yeni M3’ün 2027 yılında yollara çıkacağı ve simüle edilmiş vites değiştirme teknolojisi sunacağı belirtildi.

BMW gibi farklı markalar da araçlarını geri çağırmıştı.

Japon otomotiv devi Toyota da geçtiğimiz hafta ABD’de 161 bini aşkın kamyonetini geri çağıracağını duyurmuştu. Geri çağırmaya, araç geri vitese alındığında geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımamasına yol açabilecek bir yazılım sorununun neden olduğu belirtildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bu işlemin panoramik görüş monitörü (PVM) sistemi bulunan 2024 ve 2025 model Toyota Tundra ile Tundra Hibrit araçları kapsadığını açıklamıştı.

