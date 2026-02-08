BMW Yangın Riski Sebebiyle 87 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Alman otomobil üreticisi BMW, marş motorunda aşırı ısınmaya bağlı yangın riski tespit edilmesi nedeniyle ABD’de 87 bin 394 aracı geri çağırma kararı aldığını açıkladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yetkili bayilerin marş motorunu ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

Öte yandan BMW, yakında piyasaya çıkması planlanan tamamen elektrikli M serisi performans sedanı M3’ü de tanıttı. Markadan yapılan açıklamada, dört elektrik motoruna sahip olacak yeni M3’ün 2027 yılında yollara çıkacağı ve simüle edilmiş vites değiştirme teknolojisi sunacağı belirtildi.