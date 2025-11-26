onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Kozmetik
Black Friday İndirimlerinde Hangi Markalar Var? 26 Kasım 2025

etiket Black Friday İndirimlerinde Hangi Markalar Var? 26 Kasım 2025

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.11.2025 - 12:25

Yılda bir kez gelen Black Friday fırsatları tüm hızıyla devam ediyor! Hafta boyunca birçok marka ve kategoride devam edecek bu indirimler sayesinde dileğin ürün senin olabilir. Birçok kategoride en beğendiğin ürünleri minimum fiyata almak istersen aşağıdaki kampanyalara göz atmayı unutma!

Hepsiburada, Trendyol ve Amazon'da yer alan muhteşem indirimler seni bekliyor!

Bu içerik 26.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde Bugün Neler Var?

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde Bugün Neler Var?

- Yılın En Düşük Fiyatlarına Sahip Ürünler

- Hızlı Satan Popüler Fırsat Ürünleri

- Prime Üyelerine Özel: 3.000 TL ve üzerine 500 TL İndirim

- Peşin Fiyatına 10 Aya Kadar Taksit İmkanı Olan Ürünler

- Gülümseten Kasım TOP100 Fırsatları

- Günlük İhtiyaçlarda 1.000 TL'ye 200 TL, 1.500 TL'ye 400 TL Sepette İndirim

- Öne Çıkan Yayınevlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

- Spigen Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

- Premium Kozmetik Ürünlerinde 1.000 TL'ye %20 İndirim

- Ev Bakım ve Temizlik Ürünlerinde 2.ye %50 İndirim

- Avene ve Ducray'de 1.500 TL'ye 300 TL İndirim

Hepsiburada Efsane Cuma İndirimlerinde Bugün Neler Var?

Hepsiburada Efsane Cuma İndirimlerinde Bugün Neler Var?

- Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde Kampanya: Sepette Net %50'ye Ek 1000 TL Kupon

- Oto Aksesuar Ürünlerinde Kampanya: %5-%10 Net İndirim

- Seçili 5000 TL ve Altı Akıllı Saatlerde Kampanya: Sepette %5 İndirim

- Philips Avent Anne Bebek Ürünlerinde Kampanya: Sepette %35 İndirim

- Yapı Market Ürünlerinde Kampanya: %15-%20 Net İndirim

- Televizyonlarda Sepette Kampanya: Sepette %5 Net İndirim

- Kozmetik ve Parfüm Ürünlerinde Kampanya: Sepette 1200TL'ye 300 TL Kupon İndirimi

- Deterjan, Kağıt ve Bebek Bezlerinde Kampanya: Sepette %10'a Ek 100 TL Kupon İndirimi

- Fissler Ürünlerinde Kampanya: Sepette %50'ye Varana Ek 500 TL Kupon

- Defacto %70'e Varan İndirime Ek Kampanya: 2. Üründe %20 Net İndirim

- Beyaz Eşyalarda Kampanya: Sepette %10 Net İndirim

- Bella Maison Ürünlerinde Kampanya: %80+%15'e Ek 300 TL İndirim

- ebebek Mağazasına Özel Kampanya: Sepette %50' ye Varan İndirim

- Harley Davidson Ürünlerinde Tüm İndirimlere Ek Kampanya: 900 TL'ye 300 TL Kupon

Trendyol Efsane Günler İndirimlerinde Bugün Neler Var?

Trendyol Efsane Günler İndirimlerinde Bugün Neler Var?

- Adidas Resmi Mağazasında Black Friday Dönemi Başladı! Sepette Net %25 indirim Fırsatı!

- L'oreal Black Friday Özel! Net %50 İndirime Ek 600 TL'ye 200 TL Ek İndirim

- Züber'de %45'e Varan Son Kasım Fırsatları

- Vichy'de Efsane Kasım'a Özel Sepette 35% İndirim!

La Roche Posay'de Efsane Kasım'a Özel Sepette 35% İndirim!

- CeraVe'de Efsane Kasım'a Özel Sepette 35% İndirim!

- Kiperin Türkiye’nin Tüm Ürünlerinde 3 Al 2 Öde Kampanyası

- Bershka %50'ye Varan İndirim

- Bioderma'da Tüm Ürünlerde %30 İndirim ve Sepette 1500 TL'ye 300 TL İndirim

- Altınyıldız'da Yıldız CUMA Fırsatları: Sweatshirt'ler 399 TL, Gömlek'ler 479 TL, Polar'lar 449 TL, Pantolon & Jean'ler 649 TL, Kazak'lar 499 TL, Takım Elbise'ler 1.999 TL'den Başlayan Fiyatlarla!

- ESTEE LAUDER Black Friday Özel! Favorilerden oluşan çok satan setlerde %50’ye varan avantajları hemen keşfedin!

Lancome'da Black Friday Haftası Başladı! Büyük Kasım İndirimlerine Ek 1000 TL'ye Varan Kuponlar ve Hediyeler!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın