Bize Ev Giderlerini Anlat, Nerede Tasarruf Yapabileceğini Söyleyelim!
Kira, fatura, market alışverişi derken evin giderleri asla bitmiyor! Buna rağmen ev giderleri söz konusu olduğunda her şeyi tek tek hesap etmek gerekiyor. Ama bazı kalemler var ki, fark etmeden resmen cüzdanımızı sömürüyor! Sen de evindeki düzeni biraz daha ekonomik hale getirmek istiyorsan, önce nerelerde savurgan olduğunu anlamalısın. Bu testte sana özel bir tasarruf tavsiyesi veriyoruz. Haydi başlayalım. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim! 🤔
3. Söyle bakalım, evin en büyük gider kalemi şu an hangisi?
4. Market alışverişini nasıl yaparsın?
5. Peki, elektrik tasarrufu konusunda nasılsın?
6. Ne sıklıkla evde yemek yapıyorsun?
7. Peki, hangisinin 'gereksiz masraf' olduğunu düşünüyorsun?
8. Çamaşır/bulaşık makinesi kullanma düzenin nasıl?
9. Senin evinin tarzı hangisine daha yakın?
10. Son olarak, ev için gerekli tüm ödemeleri nasıl hesaplıyorsun?
Sabit giderlerini düzene sokmalısın!
Günlük harcamalarını daha düzenli yapmalısın!
Ev değil, abonelik merkezi!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
