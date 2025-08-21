Bize Ev Giderlerini Anlat, Nerede Tasarruf Yapabileceğini Söyleyelim!

Senin evdeki en büyük yük, barınmanın bedeli! Kira, aidat, ulaşım gibi sabit masraflar seni oldukça zorluyor ve ay sonunda diğer kalemlere sıra gelmiyor bile! Belki daha küçük ama konum olarak avantajlı bir ev, ya da ev arkadaşıyla masraf bölüşmek sana çok şey kazandırabilir. Tabii taşınmak kolay değil ama uzun vadede bu gider kalemini azaltmak seni bir süre ferahlatır. Sabit giderlerin bir miktar azalırsa sen de biraz nefes alabilirsin!