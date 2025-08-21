onedio
Bize Ev Giderlerini Anlat, Nerede Tasarruf Yapabileceğini Söyleyelim!

etiket Bize Ev Giderlerini Anlat, Nerede Tasarruf Yapabileceğini Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
21.08.2025 - 17:01

Kira, fatura, market alışverişi derken evin giderleri asla bitmiyor! Buna rağmen ev giderleri söz konusu olduğunda her şeyi tek tek hesap etmek gerekiyor. Ama bazı kalemler var ki, fark etmeden resmen cüzdanımızı sömürüyor! Sen de evindeki düzeni biraz daha ekonomik hale getirmek istiyorsan, önce nerelerde savurgan olduğunu anlamalısın. Bu testte sana özel bir tasarruf tavsiyesi veriyoruz. Haydi başlayalım. 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim! 🤔

3. Söyle bakalım, evin en büyük gider kalemi şu an hangisi?

4. Market alışverişini nasıl yaparsın?

5. Peki, elektrik tasarrufu konusunda nasılsın?

6. Ne sıklıkla evde yemek yapıyorsun?

7. Peki, hangisinin 'gereksiz masraf' olduğunu düşünüyorsun?

8. Çamaşır/bulaşık makinesi kullanma düzenin nasıl?

9. Senin evinin tarzı hangisine daha yakın?

10. Son olarak, ev için gerekli tüm ödemeleri nasıl hesaplıyorsun?

Sabit giderlerini düzene sokmalısın!

Senin evdeki en büyük yük, barınmanın bedeli! Kira, aidat, ulaşım gibi sabit masraflar seni oldukça zorluyor ve ay sonunda diğer kalemlere sıra gelmiyor bile! Belki daha küçük ama konum olarak avantajlı bir ev, ya da ev arkadaşıyla masraf bölüşmek sana çok şey kazandırabilir. Tabii taşınmak kolay değil ama uzun vadede bu gider kalemini azaltmak seni bir süre ferahlatır. Sabit giderlerin bir miktar azalırsa sen de biraz nefes alabilirsin!

Günlük harcamalarını daha düzenli yapmalısın!

Senin en büyük masrafın gözükmeyen şeyler. Market alışverişi, dışarıdan yemek siparişi vermek, anlık online siparişler… 'Azıcık harcadım ne olacak?' diye diye masraflar dağ gibi büyümüş! Ay sonunda da 'Ne ara bu kadar harcadım?” diye düşünüyorsun. Çözüm mü? Haftalık menü planı, alışveriş listesi ve evde minik bir stok kontrolü. Bir de “Bu ay online alışveriş yok!” challenge’ı yap mesela. Emin ol bir süre sonra banka hesapların düzene girecek!

Ev değil, abonelik merkezi!

Evinde belki her şey yolunda ama sana sessizce para kaybettiren kalemler var. Aylık üyelikler, uygulamalar, kargo masrafları, online alışverişler… Her biri tek başına küçük gibi ama birleşince hesaplarını altüst ediyor! Tavsiyemiz şu; bu ay otur, hangi aboneliği gerçekten kullanıyorsun, hangisi tamamen alışkanlık buna karar ver ve gereksiz olanları iptal et. Uygulama harcamalarını sınırlamak sana büyük bir nefes aldıracak. Bir bakmışsın, ay sonunda hesabında kalan bir para var!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
