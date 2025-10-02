onedio
Bir Zamanların Fenomen İsmi Lucifer Michaelson'ın Son Hali Şaşkına Çevirdi

Bir Zamanların Fenomen İsmi Lucifer Michaelson'ın Son Hali Şaşkına Çevirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2025 - 14:07

Bir zamanlar çektiği motivasyon videolarıyla Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Kaan Alkan isimli Lucifer Michaelson eskisi kadar keşfet kısmına düşmüyor. Kendinden emin tavırları ve günlük rutinini paylaşmasıyla pek çok sektöre atılan fenomenin son hali görüntülendi.

Sokakta insanlara kombin fiyatlarını soran bir sosyal medya kullanıcısının denk geldiği fenomen isim son haliyle pek çok kişiyi şaşırttı. Kullanıcılar bu değişimin sebebini steroid kullanımının azaltılmasına yordu. Kimi kullanıcılar da Lucifer'ın son hali hakkında eğlenceli benzetmeler yaptı.

İşte o görüntüler 📹

Yorumlar ise bu şekilde;

twitter.com

Değişimi steroid kullanımını bırakmasına yoranlar oldu.

twitter.com

Farklı dileklerde bulunanlar...

twitter.com

Benzetmeler devam etti.

twitter.com
Nickine de gönderme yapıldı.

twitter.com

