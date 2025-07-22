Bir Zamanlar Facebook’ta Herkesin Yaptığı 10 Paylaşım

Konser, tiyatro, ev partisi, hatta kahve içerken Facebook'ta bir etkinliğe katıldığını paylaşmak, hem ben buradayım demekti. Etkinliğe gitmesen bile katılıyor butonunu tıklamak sosyal bir duruştu. Arkadaşlarımız, sen de mi gidiyorsun diye yorum atar, biz de belli değil ama istiyorum diye pasif bir heyecanla yanıt verirdik. Bazen sırf crush’ın etkinliğine katıldı diye “ben de diyerek umutsuz bir yakınlaşma başlatılırdı. Bugünlerde etkinlik bildirimi anca bilet alınca yapılıyor ama o zamanlar belki giderimin bile ilanı vardı.