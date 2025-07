Bir Zamanlar Facebook’ta Herkesin Yaptığı 10 Paylaşım

“Lütfen bana can gönderin!”, “20 level atladım” cümleleriyle dolu bir haber kaynağı… Candy Crush oynayan biriysen, arkadaş listen sana potansiyel can vericiydi. Her paylaşım, bir sonraki seviyeye geçmek için alınan stratejik bir adımdı. Hatta bu yüzden Facebook’ta hiç tanımadığımız insanları ekleyip “can alışverişi yapardık. Oyunu oynamasan bile gelen bildirimden kaçamazdın. Şimdilerde uygulamaya izin ver demek bize soğuk gelirken, o zamanlar her şeyimizi veriyorduk.