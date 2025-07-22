Bir Zamanlar Facebook’ta Herkesin Yaptığı 10 Paylaşım
2004 yılında hayatımıza giren Facebook, sosyal medya uygulamaları açısından ilkimizdi. Herkes bir sürü paylaşım yapar, ilkokul arkadaşlarına rahatlıkla ulaşırdı. Yapılan paylaşımlar bu zamandan bakınca komik görünüyor ama inanın hala bunları beğenip paylaşım yapanlar var. Facebook zaman tüneline birlikte giriyoruz. Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bilimsellikten uzak olan ama içimizi rahatlatanlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 'Şu an ne yapıyorsun?' sorusuna verilen aşırı detaylı yanıtlar.
3. 'Şu etkinliğe katılıyor' paylaşımları.
4. Herkesi gaza getiren zincir paylaşımlar.
5. Özlü sözlü postlara bayılırdık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. O dönemde Youtube'u kırıp geçiren, çok izlenen videoları herkes paylaşırdı.
7. Arkadaşları, çizgi film görsellerine etiketleme paylaşımlarını çok severdik.
8. Doğum günü kutlama bombardımanları.
9. Nasıl hissettiğimizi fütursuzca paylaşırdık.
10. Oynadığımız oyunlar için bol bol can isterdik arkadaşlarımızdan.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın